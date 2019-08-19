Бешикташ активизировался в трансфере Коноплянки: улучшенное предложение, решение Шальке и возможная дата дебюта в Турции

Турецкий гранд не теряет надежд подписать вингера сборной Украины Евгения Коноплянку по требованию главного тренера.

Бешикташ давно торгует Коноплянку из Шальке, но стороны никак не могут согласовать все детали. На днях авторитетный немецкий журналист Дирк Шларманн сообщил, что трансфер под вопросом из-за отсутствия согласия между клубами по поводу размера компенсации за украинца.

Турецкая пресса раскрыла детали. Бешикташ предложил Шальке 2 миллиона евро несколькими платежами за контракт Евгения – "кнаппен" отказались. Впрочем, стамбульский клуб подготовил новое предложение в размере 3 миллионов евро, которые поступят на счет Шальке шестью равными траншами.

Причиной активизации переговоров стал главный тренер Бешикташа Абдулла Авджи. В субботу его команда ужасно стартовала в чемпионате Турции – поражение 0:3 от Сивасспора. Как сообщает Sabah, после разгрома наставник "орлов" заявил руководству, что ему критически необходимо усиление на 3 позиции: левый вингер, форвард и голкипер.

Боссы Бешикташа согласились удовлетворить требования тренера, все же приобретя Коноплянку. Евгений, по их мнению, достаточно квалифицированный и именитый футболист, чтобы удовлетворить коуча и развеять негатив. По информации источника, Бешикташ планирует завершить трансфер в течение этой недели.

Шальке вряд ли будет сильно сопротивляться переходу игрока сборной Украины, имея хорошее предложение. Респектабельное издание Kicker в сегодняшнем номере написало, что гельзенкирхенцы упорно хотят продать Коноплянку – он в перечне списанных игроков с Бенталебом и Мендилем. Немецкая пресса также подтверждает интерес нескольких турецких клубов к вингеру.

Даже если трансфер состоится до конца этой недели, Коноплянка дебютирует за Бешикташ не раньше середины сентября. В клубе знают, что Евгений не проходил предсезонную подготовку с Шальке и не набрал должных кондиций. Ожидается, что ему дадут 3 недели для улучшения формы, а рассчитывать на него будут уже в матче с Газиантепом 15-го сентября.

То есть дебютировать за новый клуб Коно сможет только после международной паузы. Напомним, что Андрей Шевченко вызвал 29-летнего вингера в сборную Украины на матчи против Литвы (7 сентября) и Нигерии (10 сентября).

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20