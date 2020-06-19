Главные новости футбола 18 июня: Челси подписал Вернера, Цыганков заинтересовал Наполи, беда экс-тренера Барселоны

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 июня.

Украина

Президент Динамо Игорь Суркис дал объемное интервью. Глава киевского клуба признался, почему Сергей Ребров покинул Динамо в 2017 году, а также раскрыл уровень зарплат в лагере "бело-синих". Кроме того, Суркис назвал трансферные приоритеты Динамо на летнее межсезонье.

Украина узнала календарь матчей Лиги наций и регламент жеребьевки отбора ЧМ-2022 – тяжелый путь и проблемы

Динамовец Ахмед Алибеков роскошным голом помог Словану выйти в финал Кубка Чехии. Мяч украинца стал победным в поединке.

КДК УАФ наказал двух игроков Зари дополнительными дисквалификациями. Луганский клуб возмутился таким решением и призвал пересмотреть вердикт.

Карпаты – Олимпик: УПЛ объявила официальную дату игры, которая станет для львовян первой после карантинной паузы.

Трансферы

Челси официально подписал Тимо Вернера. Детали соглашения пока неизвестны, а 24-летний форвард сборной Германии присоединится к новой команде в июле.

Виктор Цыганков может перейти в Наполи. Действующий обладатель Кубка Италии ведет переговоры с представителями лидера Динамо.

Бывший защитник Динамо Антунеш завершил выступления за Хетафе.

Мир

Мадридский Реал разгромил Валенсию и снова подобрался к Барселоне на расстояние двух очков.

Экс-тренер Барселоны получил неутешительные новости. 53-летнему специалисту диагностировали неизлечимую болезнь – боковой амиотрофический склероз.

Как Неаполь безумно праздновал победу в Кубке Италии – не помешал никакой карантин и опасный COVID-19.