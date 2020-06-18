"Я его забрал из Валенсии": Суркис – о трансферных приоритетах Динамо и готовности продать лидеров команды

Президент "бело-синих" рассказал о трансферных планах Динамо на летнее межсезонье, а также затронул тему судебной тяжбы с бразильскими клубами.

"Если в клуб поступит хорошее предложение по Цыганкову или любому другому футболисту, то мы его рассмотрим. Незаменимых футболистов нет. Но это не значит, что я хотел бы, чтобы эти футболисты были проданы в это трансферное окно. Все равно стоит задача попасть в Лигу чемпионов. Ни разу по Цыганкову или Миколенко не было официальных предложений от других клубов.

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Был факс по Кадару. Если хотите спросить, за сколько я его продал – на этот вопрос могу ответить. За 5 млн евро. Было ли предложение от Зенита? Никто ничего за него не предлагал. И по Кендзёре предложений не получал. Единственное – звонили представители Семина, хотели купить Кендзёру в Локомотив. Насколько я знаю, с Кендзёрой говорили, его в Динамо все устраивает, но "сделайте предложение, от которого я не мог бы отказаться". Вот такой был разговор. Бумаг у меня никаких не было.

Еще было предложение по Дерлису Гонсалесу. Мы его продали. 50% – за 5 млн. Как можно продавать? Продали его в Парагвай. Первый транш должен был прийти 15 апреля. Они даже на связь не выходят. Мы пошли в ФИФА. В контракте написано: 5 млн расписано на 2 года. Мы за него в свое время заплатили, по-моему, 9 с чем-то млн. После 15 апреля мы подождали месяц и пошли в ФИФА. В контракте записано: если первый транш просрочен на 40 дней – штрафные санкции такие-то. Плюс вся сумма должна быть уплачена сразу.

Уверен, мы выиграем, как и дело в отношении Че Че, за которого нам должны 3 млн. Что они делают? Вместо заплатить и пытаться с нами договориться – они идут в Лозанну. Оттягивают время. Так было и с Андре. И они за него заплатили на 1,5 или 2 млн больше в итоге. Они затягивают, продают какого-то футболиста, получают деньги и рассчитываются. Вот вся схема. За бразильцев нам еще ни один клуб не выплатил денег.

Что касается приобретений, надеюсь, селекционная группа сработает таким образом, что мы сможем усилиться. Не знаю, когда закончится карантин, чемпионат, продолжат ли летнюю трансферную кампанию. Но нам нужно усиление.

Я считаю, что нам нужен игрок в середину поля – бокс-ту-бокс, который первым пасом может решить вопрос. Учитывая, что выпал Беседин, нам нужен еще один нападающий. Но я надеюсь, что Артем вернется и составит конкуренцию. Хотя, если мы вернем Супрягу, ему тоже нужно доверять. Посмотрел, как Супряга нам 3 гола положил, так нужно брать и не думать. Хацкевич ему доверил – у него что-то не пошло. Может, что-то переосмыслит. Еще нужен один центральный защитник, желательно левоногий. Есть позиции, которые нужно усиливать в любом случае. Но надо смотреть на возможности клуба – мы 3 года не попадаем в Лигу чемпионов.

Из УПЛ мы хотим вернуть своих футболистов. Не было никаких особых рекомендаций купить кого-то из украинских клубов. Шахтер мы не берем во внимание. В Динамо не каждый может сыграть – слишком большое давление. Все считают, что мы должны быть первыми. Но сегодня футбол зависит от многих факторов.

Иванисеня и Филиппов? Это не соответствует действительности. Мы не рассматривали их. Что касается Леднева и Тымчика, то они должны доказать, что они не слабее тех футболистов, которые в команде. Тот же Кендзёра не может играть все матчи. Леднев и Тымчик могут принести пользу Динамо. Я Леднева забрал из Валенсии. Ко мне пришли и сказали, что есть талантливый мальчик, который поехал в Валенсию и собирается подписывать контракт. Меня соединили с отцом, обсудили условия. Я сказал: "Немедленно. Мы берем вам билет, летите в Киев". Я не видел вживую. Мне сказали, что это – талант", – рассказал Суркис в эфире ТаТоТаке.

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