Украина узнала календарь матчей Лиги наций и регламент жеребьевки отбора ЧМ-2022 – тяжелый путь и проблемы

Сборная Украины уже в сентябре сыграет против Испании в элитном дивизионе Лиги наций. Между тем УЕФА опубликовал схему жеребьевки отбора ЧМ-2022. Эти турниры связаны между собой и могут кардинально повлиять на судьбу команды Шевченко.

Достаточно неожиданно УЕФА решил не переносить старт Лиги наций 2020/21, хотя те же еврокубковые турниры и внутренние чемпионаты существенно смещены в датах. Поэтому уже 3 сентября Украина сыграет против Швейцарии, а спустя 3 дня нас ждет визит в Испанию – адская спарка для команды, которая соберется вместе впервые за почти 10 месяцев после последней игры. Как пишет издание Marca, ранее планировалось, что матч состоится в Севилье 6 сентября.

Испания не считает сборную Украины своим самым тяжелым соперником в Лиге наций – как оценивают команду Шевченко

Длительное отсутствие игр УЕФА решил компенсировать в октябре и ноябре. Сборные отыграют в этих месяцах не по 2 матча, как обычно, а по 3. Это позволит провести стыковые поединки квалификации на Евро-2020. Таким образом Украина узнает последнего соперника по групповому турниру Чемпионата Европы, который перенесли на 2021 год, уже 12 ноября.

Национальные команды, не участвующие в квалификации, сначала сыграют товарищеские матчи (7/8 октября и 11/12 ноября), а затем проведут по 2 поединка в Лиге наций. По предварительному варианту дальнейший календарь команды Шевченко в элитном дивизионе выглядит следующим образом (очевидно, что все наши матчи стартуют в 21:45):

3 тур. Украина – Германия 10/11 октября

4 тур. Украина – Испания 13/14 октября

5 тур. Германия – Украина 14/15 ноября

6 тур. Швейцария – Украина 17/18 ноября

Кроме этого, УЕФА определил процедуру жеребьевки отбора Чемпионата мира 2022. Будет 10 групп (5 корзин посева по 10 команд и 6-я, где еще 5), победители которых выходят на ЧМ-2022 напрямую, а вторые команды разыграют остальные путевки в стыковых матчах – сначала 6 полуфиналов, а затем 3 финала. В плей-офф к 10 упомянутым командам присоединятся две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (из тех, кто не попадет в дуэт лучших в группах квалификации ЧМ-2022).

Уже традиционно УЕФА разведет Украину и Россию, чтобы те не могли встретиться в квалификации. Важный нюанс – команды получат посев лишь по итогам выступлений в Лиге наций и месту в рейтинге ФИФА, которое будут занимать на тот момент (18 ноября 2020 года). Несмотря на выход в элитный дивизион Лиги наций сейчас Украина держится только на 15-м месте в пределах Европы, а это вторая корзина. В случае же провала в одной из сильнейших групп за всю свою историю сборная рискует опуститься в третью.

Как сейчас выглядит 1 корзина посева при жеребьевке отбора ЧМ-2022 в Европе

Как сейчас выглядит 2 корзина посева при жеребьевке отбора ЧМ-2022 в Европе

Как сейчас выглядит 3 корзина посева при жеребьевке отбора ЧМ-2022 в Европе

Конечно, здесь еще нужно, чтобы очень много раскладов совпали в одно время, а с другой стороны это дополнительное давление для "сине-желтых", состояние которых остается большой неизвестной после столь долгой паузы. Отбор ЧМ-2022 в Европейской квалификации планируется начать в марте 2021, а завершить матчами плей-офф в марте 2022-го. Финальный турнир стартует в Катаре 21 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года.

Результаты жеребьевки Лиги наций-2020/21 – тяжелая группа для Украины, много интересных квартетов