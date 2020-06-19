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ДИНАМО ІГОР СУРКІС РЕАЛ МАДРИД - ВАЛЕНСІЯ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 18 червня: Челсі підписав Вернера, Циганков зацікавив Наполі, страшна біда екс-тренера Барселони

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 18 червня: Челсі підписав Вернера, Циганков зацікавив Наполі, страшна біда екс-тренера Барселони
Тімо Вернер перейшов у Челсі / Goal.com

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 18 червня.

Україна

Президент Динамо Ігор Суркіс дав об'ємне інтерв'ю. Очільник київського клубу зізнався, чому Сергій Ребров покинув Динамо у 2017 році, а також розкрив рівень зарплат у таборі "біло-синіх". Крім того, Суркіс назвав трансферні пріоритети Динамо на літнє міжсезоння.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

Динамівець Ахмед Алібеков розкішним голом допоміг Словану вийти у фінал Кубка Чехії. М'яч українця став переможним у поєдинку.

КДК УАФ покарав двох гравців Зорі додатковими дискваліфікаціями. Луганський клуб обурився таким рішенням та закликав переглянути вердикт.

Карпати – Олімпік: УПЛ оголосила офіційну дату гри, яка стане для львів'ян першою після карантинної паузи.

Трансфери

Челсі офіційно підписав Тімо Вернера. Деталі угоди наразі невідомі, а 24-річний форвард збірної Німеччини приєднається до нової команди в липні.

Віктор Циганков може перейти в Наполі. Чинний володар Кубка Італії веде перемовини з представниками лідера Динамо.

Колишній захисник Динамо Антунеш завершив виступи за Хетафе.

Світ

Мадридський Реал розгромив Валенсію та знову підібрався до Барселони на відстань двох очок.

Екс-тренер Барселони отримав невтішні новини. 53-річному фахівцю діагностували невиліковну хворобу – бічний аміотрофічний склероз.

Як Неаполь божевільно святкував перемогу в Кубку Італії – не завадив жоден карантин та небезпечний COVID-19.

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