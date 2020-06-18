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Экс-тренер Барселоны получил смертельный диагноз – ему всего 53

14:43 - Читати українською
Экс-тренер Барселоны получил смертельный диагноз – ему всего 53
Унсуэ и Энрике / Сайт Барселоны

Бывший вратарь Севильи и Барселоны Хуан Карлос Унсуэ готовится к борьбе за жизнь.

53-летний испанец публично объявил о своем страшном диагнозе – боковой амиотрофический склероз, сообщает Marca.

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Унсуэ начинал карьеру игрока в Осасуне, а затем на него обратила внимание Барселона. Период в каталонском гранде стал откровенно неудачным (всего пять матчей с 1988 по 1990-й), поэтому голкипер решил податься в Севилью. Именно в Андалусии он стал настоящей легендой и одним из символов клуба – 222 матча за семь лет.

Унсуэ работал ассистентом в Сельте и Барселоне Луиса Энрике времен последнего требла. В галисийском клубе сезон 2017/18 продержался главным тренером, последним местом работы была Жирона в 2019-м.

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Барселона Барселона Испания Хуан Карлос Хуан Карлос Унсуэ
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