Неаполь сошел с ума после победы в Кубке Италии – город взорвался салютами и неистовыми фанатами в фонтанах

Неаполитанцы коронавируса не боятся. Отпраздновать долгожданный трофей любимого клуба гораздо важнее.
Наполи в последние годы постоянно бросает вызов Ювентусу и постоянно проигрывает врагу чемпионство. Наконец удалось завоевать первый за 6 лет титул. Еще и побить в финале Кубка Италии ненавистный Турин. Драматично, по пенальти. Но от этого не менее заслуженно – команда Гаттузо продемонстрировала лучшую готовность и лучший футбол. Эмоции у неаполитанцев зашкаливали.
"Я верю в бога футбола": Гаттузо выдал пламенную речь после завоевания Кубка Италии
Матч состоялся в Риме при пустых трибунах, ведь итальянская власть боится распространения COVID-19. Впрочем, на юге решили бросить вызов коронавирусу. Люди в Неаполе вышли на улицы с символикой клуба, пели, танцевали, лезли в фонтаны, жгли пиротехнику. По всему городу взрывались фейерверки. Почувствуйте атмосферу!
Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии