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Неаполь сошел с ума после победы в Кубке Италии – город взорвался салютами и неистовыми фанатами в фонтанах

10:30 - Читати українською
Неаполь сошел с ума после победы в Кубке Италии – город взорвался салютами и неистовыми фанатами в фонтанах
Неаполь сходит с ума / Everything Napoli

Неаполитанцы коронавируса не боятся. Отпраздновать долгожданный трофей любимого клуба гораздо важнее.

 

Наполи в последние годы постоянно бросает вызов Ювентусу и постоянно проигрывает врагу чемпионство. Наконец удалось завоевать первый за 6 лет титул. Еще и побить в финале Кубка Италии ненавистный Турин. Драматично, по пенальти. Но от этого не менее заслуженно – команда Гаттузо продемонстрировала лучшую готовность и лучший футбол. Эмоции у неаполитанцев зашкаливали.

"Я верю в бога футбола": Гаттузо выдал пламенную речь после завоевания Кубка Италии

Матч состоялся в Риме при пустых трибунах, ведь итальянская власть боится распространения COVID-19. Впрочем, на юге решили бросить вызов коронавирусу. Люди в Неаполе вышли на улицы с символикой клуба, пели, танцевали, лезли в фонтаны, жгли пиротехнику. По всему городу взрывались фейерверки. Почувствуйте атмосферу!

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

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Теги
Наполи - Ювентус Наполи Наполи Статьи футбольные фанаты коронавирус Италия
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