Неаполь сошел с ума после победы в Кубке Италии – город взорвался салютами и неистовыми фанатами в фонтанах

Неаполитанцы коронавируса не боятся. Отпраздновать долгожданный трофей любимого клуба гораздо важнее.

Наполи в последние годы постоянно бросает вызов Ювентусу и постоянно проигрывает врагу чемпионство. Наконец удалось завоевать первый за 6 лет титул. Еще и побить в финале Кубка Италии ненавистный Турин. Драматично, по пенальти. Но от этого не менее заслуженно – команда Гаттузо продемонстрировала лучшую готовность и лучший футбол. Эмоции у неаполитанцев зашкаливали.

"Я верю в бога футбола": Гаттузо выдал пламенную речь после завоевания Кубка Италии

Матч состоялся в Риме при пустых трибунах, ведь итальянская власть боится распространения COVID-19. Впрочем, на юге решили бросить вызов коронавирусу. Люди в Неаполе вышли на улицы с символикой клуба, пели, танцевали, лезли в фонтаны, жгли пиротехнику. По всему городу взрывались фейерверки. Почувствуйте атмосферу!

Наполи драматично одолел Ювентус в серии пенальти и завоевал Кубок Италии

The City of Naples celebrating their #CoppaItalia win against arch nemesis, Juventus #CoppaItaliaFinal



This is Napoli's first major trophy since 2014 #ForzaNapoliSempre ️pic.twitter.com/ALQjIbIJEy — Javier Urquieta ️ (@DeJesusUrquieta) June 17, 2020

Miles de napolitanos esperan el equipo en la estación. Esto está pasando ahora mismo. #NapoliJuventus #CoppaItaliaCocaCola pic.twitter.com/9za3PPIzEx — Mirko Calemme (@mirkocalemme) June 17, 2020

A Friend of mine just sent me this. The streets of Naples. What I would do to be here now!!! I’m so happy this is the place my heart decided to settle and full in love with. These things aren’t a conscious decision. Your heart just leads and you follow. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/XMXMmQCKzq — Salad (@_PSalad) June 18, 2020