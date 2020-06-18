Талант Динамо Алибеков роскошным голом в девятку вывел свою команду в финал Кубка Чехии

Героем полуфинала Кубка Чехии стал украинский полузащитник Ахмед Алибеков.

Кубок Чехии, 1/2 финала

Сигма – Слован Либерец – 1:2

Голы: Юлиш, 54 – Пешек, 29 Алибеков, 45+1

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Гости отрыли счет и держали инициативу в игре. Перед свистком на перерыв арбитр назначил штрафной в пользу Слована. Выполнять стандарт доверили Ахмеду Алибекову. 22-летний украинец точным выстрелом поразил верхний угол ворот.

Во второй половине встречи хозяева сумели отквитать один мяч, но для прохода дальше этого оказалось недостаточно.

В финале Слован встретится с пражской Спартой. Напомним, Алибеков защищает чешский клуб на правах аренды, контракт таланта принадлежит киевскому Динамо.

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