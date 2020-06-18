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КДК УАФ наказал дополнительными дисквалификациями двух игроков Зари

14:57 - Читати українською
КДК УАФ наказал дополнительными дисквалификациями двух игроков Зари
Богдан Леднев / Фото ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на двух подопечных в ближайших матчах.

 

Хавбек Зари Ловро Цвек получил дисквалификацию на три матча за грубый фол против хавбека Динамо Сергея Сидорчука, сообщает официальный сайт УАФ.

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Также, на один матч КДК отстранил полузащитника луганского клуба Богдана Леднева за умышленное получение желтой карточки в матче против Колоса (1:0) с целью "обнуления".

Напомним, следующую встречу Заря проведет на выезде против Десны. После 26-ти туров луганчане расположились на 4-й строчке.

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Заря Заря КДК УАФ Богдан Богдан Леднев Ловро Ловро Цвек Десна - Заря
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