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Карпаты – Олимпик: стали известны дата и время проведения матча

16:28 - Читати українською
Карпаты – Олимпик: стали известны дата и время проведения матча
Карпаты / ФК Карпаты

Ситуация с поединком 27-го тура УПЛ между львовской и донецкой командами понемногу проясняется.

Календарный поединок чемпионата Украины между Карпатами и Олимпиком состоится 21 июня, сообщает официальная страница "зелено-белых" в социальной сети Facebook.

Карпаты – Олимпик: УПЛ намерена изменить дату и место проведения матча

По решению Премьер-лиги матч, который должен был состояться в субботу 20 июня, перенесли на воскресенье. Время начала встречи – 17:00. О месте проведения поединка будет сообщено дополнительно.

Напомним, львовские Карпаты, которые из-за вспышки в команде COVID-19 вынуждены были пойти на двухнедельный карантин, во вторник вернулись к тренировкам. Восемь футболистов команды продолжают находиться в режиме самоизоляции.

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УПЛ коронавирус Карпаты Карпаты Олимпик Олимпик
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