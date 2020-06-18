Заря требует срочного пересмотра решения о дисквалификации Леднева – клуб обвиняет КДК УАФ в предвзятости

Решение контрольно-дисциплинарного комитета УАФ вызвало возмущение у руководства луганского клуба.

Луганский клуб на своем официальном сайте опубликовал позицию Зари о решении КДК УАФ дисквалифицировать двух игроков луганчан – Богдана Леднева и Ловро Цвека – на два и три матча соответственно.

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В Заре возмущены быстрым и предвзятым рассмотрением дел футболистов. Ведь, получив информацию от контрольно-дисциплинарного комитета об открытии дел по Ледневу и Цвеку 16 июня и отправив на следующий день свою позицию, уже 18 июня было озвучено решение КДК УАФ. "Создается впечатление, что ни аргументы клуба, ни фактические обстоятельства дела не были рассмотрены и учтены при принятии решений", – говорится в официальной позиции Зари.

"Кроме того, степень вины Цвека не соответствует трехматчевой дисквалификации: Ловро после матча извинился перед Сидорчуком, да и шестиминутное пребывание на мокром от дождя газоне не позволило Ловро приспособиться к новым условиям.

Относительно дела Леднева – в соответствии с дисциплинарными правилами УАФ, КДК может по собственной инициативе возбуждать дело после сообщения из общедоступных источников в течение 5 дней после того, как КДК стало известно о фактах возможного нарушения. Основанием для открытия дела были слова Игоря Цыганыка в эфире "Профутбол" 7 июня. КДК открыл дело через 9 дней после выхода программы", – указано в документе.

Заря считает, что КДК должен срочно, уже 19 июня, пересмотреть дело Леднева.

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