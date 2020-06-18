Наполи ведет переговоры с агентами Цыганкова – трансфер будет зависеть от экс-звезды Реала

Лидер Динамо Виктор Цыганков может начать следующий сезон в Серии А.

Наполи заинтересован в услугах вингера сборной Украины Виктора Цыганкова, сообщает AreaNapoli.

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Итальянцы контактируют с представителями таланта Динамо. Переезд Виктора в Серию А будет зависеть от форварда неаполитанцев Хосе Марии Кальехона, если испанец решит покинуть клуб, то "голубые" активнее будут бороться за 22-летнего украинца.

В нынешнем сезоне УПЛ Цыганков провел 22 матча, в которых отметился 9-ю голами и 6-ю ассистами.

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