Суркис признался, почему Динамо прекратило сотрудничество с Ребровым

Президент Динамо Ігор Суркіс не виключає повернення Сергія Реброва у тренерське крісло киян.

"Я к Реброву отношусь с огромным уважением. Можно сказать, он становился тренером на моих глазах. Я ему доверял. Не каждый президент, сидя в моем кресле, доверил бы команду молодому тренеру. Но он оправдал доверие, выиграв дважды чемпионство. Я аплодирую Реброву и его штабу. Два раза стал чемпионом, но провалил следующий сезон. Потом мы с ним поговорили, я ему предложил контракт.

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Ребров хотел убрать определенное количество футболистов. Если у меня с этими игроками подписан контракт, я их выбросить на улицу не могу. Их должны купить. Скажу откровенно. Если бы стоял вопрос об одном футболисте или двух, мы бы легко договорились. Но стоял разговор по пяти ведущих игроков команды. Которые потом еще долго играли в клубе. Много ошибок было и у Реброва. Говорят, что мы бесплатно пригласили Гладкого, Громова, Федорчука. Но кто им зарплату платил, Ребров или я? А они ничего не дали для команды.

Ребров – вдумчивый хороший тренер. Открыты ли для него двери в Динамо? Никогда не говори никогда. В этой жизни возможно все", – сказал Суркис в программе ТаТоТаке.

Напомним, нынешний наставник Ференцвароша возглавлял Динамо в 2014-2017 годах.

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