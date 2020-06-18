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Суркис озвучил зарплаты в Динамо – самым высокооплачиваемым игроком является украинец

18:15 - Читати українською
Суркис озвучил зарплаты в Динамо – самым высокооплачиваемым игроком является украинец
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис обнародовал уровень зарплат в киевском клубе.

"Самым высокооплачиваемым на сегодня игроком Динамо является Сидорчук. Ничего не изменилось. Он это своей работой доказал.

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Мне смешно читать о том, что Цыганков получает 2 миллиона. Это не соответствует действительности. Ребята получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите немного меньше – играйте в Лиге Европы.

Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать. Сегодня никто даже миллион долларов в год не зарабатывает", – сказал Суркис в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Динамо в текущем сезоне Лиги Европы не смогло выйти из группового раунда турнира, пропустив в 1/16 финала Мальме и Копенгаген.

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