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Челси официально объявил о трансфере Вернера

12:20 - Читати українською
Челси официально объявил о трансфере Вернера
Тимо Вернер

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Челси на своем официальном сайте объявил о подписании нападающего сборной Германии. Вернер присоединится к лондонцам после прохождения медосмотра в июле, когда закончится Бундеслига.

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По информации прессы, личный контракт будет рассчитан до 2025 года, а сам игрок будет зарабатывать более 10 млн евро.

Клубы не сообщают финансовых подробностей сделки. По неофициальным данным, клаусула 24-летнего нападающего составляла около 53 млн евро.

Главным претендентом на бомбардира РБ Лейпциг считался Ливерпуль, однако Челси смог опередить "красных" в борьбе за форварда.

К слову, Вернер провел 43 матча в текущем сезоне, отличился 32 голами и 13 ассистов.

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