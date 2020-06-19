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Реал розгромив Валенсію й скоротив відставання від Барселони – Асенсіо зробив гол+пас у першому матчі за 330 днів

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Реал розгромив Валенсію й скоротив відставання від Барселони – Асенсіо зробив гол+пас у першому матчі за 330 днів
Реал Мадрид – Валенсія: звіт на матч Ла Ліги

Валенсія в рамках виїзного поєдинку 29-го туру Ла Ліги зазнала нищівної поразки від мадридського Реала (0:3).

61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
 
Кангін Лі 89’
61’ Карім Бензема
75’ Марко Асенсіо
86’ Карім Бензема
89’ Кангін Лі

Розлючений другим таймом проти Ейбара Зідан перед матчем з Валенсією зробив дві зміни в складі – замість Марсело вийшов Менді, Родріго залишився у запасі, а замість нього в півзахист встав Вальверде. Ротація подіяла. Мадридці з перших хвилин побігли в атаку й перевірили Сілессена кількома ударами та кросами, хоча при цьому Куртуа подарував гостям момент, невдало вибивши м'яч на Солера – втім, його удар заблокували.

На 11-й хвилині почалася рубка. Спочатку Бензема вистрілив точно в руки Сілессену, а Валенсія у відповідь вискочила в контратаку 2-в-1 на Куртуа – Тібо був першим на м'ячі. За дві хвилини Азар прийняв розрізний пас від Бензема, вийшов сам на сам з Сілессеном і пробив зблизька (Сілессен парирував ногою), а Кроос у другій атаці запустив круглого з дистанції (без проблем для Яспера) – Валенсія огризнулася виходом Родріго віч-на-віч. Нападник цілив у дальній кут, але Куртуа перевів м'яч у стійку. Азар на 17-й хвилині створив новий момент, потужно вистріливши з-за меж штрафного після зміщення в центр – Сілессен спіймав м'яч!

Зрештою, такі гойдалки завершились взяттям воріт Реала на 21-й хвилині, коли Родріго замкнув розрізну передачу Солера на кут воротарського – втім, гол скасували через офсайд у Максі Гомеса. Той хоч і не торкався м'яча, але на епізод впливав.

На 27-й хвилині стався ще один суперечливий епізод – арбітри проігнорували влучання м'яча в руку Рамоса, однак воно сталося не у штрафному.

Тоді розлючений Карвахаль увірвався на правий край штрафного, прибрав Мангаля й пробив з гострого кута – Сілессен парирував ногою. Лише після цього команди взяли деяку паузу в активності, почавши атакувати аж наприкінці першого тайму. Так, Кондогбія на 41-й хвилині метрів з 30-ти спрямував м'яч у праву дев'ятку (сейв Куртуа), а потім сталия обмін контратаками, удар Каземіро головою з кутового та потужний постріл Азара з лінії напівкола перед карним майданчиком у лівий кут – Сілессен спіймав сферу. Зрештою, на перерву команди відправились за нічийного рахунку.

Здавалося, що в другому таймі почнеться справжнє м'ясо, однак замість злих кажанів, голодних до крові, з підтрибунки вийшла зграя розгублених мишенят. Реал одразу захопив контроль над грою й не випускав Валенсію за центр поля, заодно вишукуючи слабкі зони різноманітними кросами. Мадридці почувалися так вільно, що на 58-й хвилині на позиції центрфорварда у позиційній атаці зіграв Рамос – він прийняв м'яч на лінії штрафного й скинув його під удар Вальверде. Феде вистрілив метрів з 25-ти потужно, але по центру, без проблем для Сілессена. На той момент "вершкові" вже побили свій рекорд сезону за кількістю ударів у площину (8/9) без забитого гола.

Альберт Селадес намагався перегорнути гру, випустивши на поле форвардів Гедеша та Гамейро, однак на 61-й хвилині оборона Валенсії не витримала: Азар прорвався лівим флангом, обігрався з Модрічем і з лінії карного майданчика скинув м'яч на правий край під удар Бензема – Карім пробив повз Сілессена! 1:0! На 65-й Еден міг створити і другий гол, змістившись вздовж штрафного й викотивши пас на Модріча – Лука хитнув Солера і пробив метрів з 25-ти в правий кут, однак Сілессен парирував!

Після цього моменту в грі відбулася деяка пауза в активності. За її час на поле вийшли "кажани" Черишев і Коклен, а Зінедін Зідан на 74-й хвилині кинув у бій Асенсіо – це був його перший вихід на поле за 330 днів. Першим же дотиком Марко відзначився голом, замкнувши подачу Менді з лівого краю штрафного ударом зльоту в дальній кут. 2:0!

В матчі все стало зрозуміло. Валенсія здалася, а Реал і не думав зупинятися. Кілька контратак пройшло за участі Вінісіуса, на 85-й хвилині зі стандарту під поперечку вистрілив Кроос, а на 86-й мадридці забили третій гол.

Все почалося з підкату Каземіро біля власного штрафного та пасу на Крооса; Тоні розігнав атаку й вирізав діагональ на правий край чужого штрафного – звідти Асенсіо скинув м'яч Бензема, а той, спіймавши його польоті, прибрав Гільямона й другим дотиком вистрілив у дальню дев'ятку. 3:0. Після цього Валенсія ще й у меншості залишилась за фол Кан Ін Лі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Реала.

Таким чином, Реал набрав 62 очки, наблизившись до Барселони на відстань двох залікових балів. Валенсія, маючи в активі 43 пункти, залишилась на восьмій позиції.

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