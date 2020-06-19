Реал розгромив Валенсію й скоротив відставання від Барселони – Асенсіо зробив гол+пас у першому матчі за 330 днів

Валенсія в рамках виїзного поєдинку 29-го туру Ла Ліги зазнала нищівної поразки від мадридського Реала (0:3).

Розлючений другим таймом проти Ейбара Зідан перед матчем з Валенсією зробив дві зміни в складі – замість Марсело вийшов Менді, Родріго залишився у запасі, а замість нього в півзахист встав Вальверде. Ротація подіяла. Мадридці з перших хвилин побігли в атаку й перевірили Сілессена кількома ударами та кросами, хоча при цьому Куртуа подарував гостям момент, невдало вибивши м'яч на Солера – втім, його удар заблокували.

На 11-й хвилині почалася рубка. Спочатку Бензема вистрілив точно в руки Сілессену, а Валенсія у відповідь вискочила в контратаку 2-в-1 на Куртуа – Тібо був першим на м'ячі. За дві хвилини Азар прийняв розрізний пас від Бензема, вийшов сам на сам з Сілессеном і пробив зблизька (Сілессен парирував ногою), а Кроос у другій атаці запустив круглого з дистанції (без проблем для Яспера) – Валенсія огризнулася виходом Родріго віч-на-віч. Нападник цілив у дальній кут, але Куртуа перевів м'яч у стійку. Азар на 17-й хвилині створив новий момент, потужно вистріливши з-за меж штрафного після зміщення в центр – Сілессен спіймав м'яч!

Зрештою, такі гойдалки завершились взяттям воріт Реала на 21-й хвилині, коли Родріго замкнув розрізну передачу Солера на кут воротарського – втім, гол скасували через офсайд у Максі Гомеса. Той хоч і не торкався м'яча, але на епізод впливав.

На 27-й хвилині стався ще один суперечливий епізод – арбітри проігнорували влучання м'яча в руку Рамоса, однак воно сталося не у штрафному.

Тоді розлючений Карвахаль увірвався на правий край штрафного, прибрав Мангаля й пробив з гострого кута – Сілессен парирував ногою. Лише після цього команди взяли деяку паузу в активності, почавши атакувати аж наприкінці першого тайму. Так, Кондогбія на 41-й хвилині метрів з 30-ти спрямував м'яч у праву дев'ятку (сейв Куртуа), а потім сталия обмін контратаками, удар Каземіро головою з кутового та потужний постріл Азара з лінії напівкола перед карним майданчиком у лівий кут – Сілессен спіймав сферу. Зрештою, на перерву команди відправились за нічийного рахунку.

Здавалося, що в другому таймі почнеться справжнє м'ясо, однак замість злих кажанів, голодних до крові, з підтрибунки вийшла зграя розгублених мишенят. Реал одразу захопив контроль над грою й не випускав Валенсію за центр поля, заодно вишукуючи слабкі зони різноманітними кросами. Мадридці почувалися так вільно, що на 58-й хвилині на позиції центрфорварда у позиційній атаці зіграв Рамос – він прийняв м'яч на лінії штрафного й скинув його під удар Вальверде. Феде вистрілив метрів з 25-ти потужно, але по центру, без проблем для Сілессена. На той момент "вершкові" вже побили свій рекорд сезону за кількістю ударів у площину (8/9) без забитого гола.

8 - El Real Madrid ha completado su primer tiempo con más remates a portería sin marcar (8 de 9 intentos) en cualquier competición bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Templado. pic.twitter.com/cdwwaAp3uN — OptaJose (@OptaJose) June 18, 2020

Альберт Селадес намагався перегорнути гру, випустивши на поле форвардів Гедеша та Гамейро, однак на 61-й хвилині оборона Валенсії не витримала: Азар прорвався лівим флангом, обігрався з Модрічем і з лінії карного майданчика скинув м'яч на правий край під удар Бензема – Карім пробив повз Сілессена! 1:0! На 65-й Еден міг створити і другий гол, змістившись вздовж штрафного й викотивши пас на Модріча – Лука хитнув Солера і пробив метрів з 25-ти в правий кут, однак Сілессен парирував!

Після цього моменту в грі відбулася деяка пауза в активності. За її час на поле вийшли "кажани" Черишев і Коклен, а Зінедін Зідан на 74-й хвилині кинув у бій Асенсіо – це був його перший вихід на поле за 330 днів. Першим же дотиком Марко відзначився голом, замкнувши подачу Менді з лівого краю штрафного ударом зльоту в дальній кут. 2:0!

В матчі все стало зрозуміло. Валенсія здалася, а Реал і не думав зупинятися. Кілька контратак пройшло за участі Вінісіуса, на 85-й хвилині зі стандарту під поперечку вистрілив Кроос, а на 86-й мадридці забили третій гол.

Все почалося з підкату Каземіро біля власного штрафного та пасу на Крооса; Тоні розігнав атаку й вирізав діагональ на правий край чужого штрафного – звідти Асенсіо скинув м'яч Бензема, а той, спіймавши його польоті, прибрав Гільямона й другим дотиком вистрілив у дальню дев'ятку. 3:0. Після цього Валенсія ще й у меншості залишилась за фол Кан Ін Лі. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Реала.

Таким чином, Реал набрав 62 очки, наблизившись до Барселони на відстань двох залікових балів. Валенсія, маючи в активі 43 пункти, залишилась на восьмій позиції.