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Экс-защитник Динамо досрочно разорвал контракт с клубом Ла Лиги

17:56 - Читати українською
Экс-защитник Динамо досрочно разорвал контракт с клубом Ла Лиги
Виторину Антунеш / фото из соцсетей

Защитник Хетафе Виторину Антунеш, который раньше играл в киевском Динамо, остался без клуба.

Португальский левый защитник не будет завершать нынешний сезон в Хетафе. Стороны договорились о досрочном завершении сотрудничества, сообщает пресс-служба "синих".

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Контракт Антунеша действовал до 30 июня и футболист, согласно рекомендациям ФИФА, мог рассчитывать на его продление до фактического завершения сезона. Однако 33-летний игрок решил покинуть Хетафе даже раньше. В текущей кампании он лишь трижды появлялся на поле, суммарно сыграв 182 минуты.

К слову, Антунеш перебрался в испанский клуб из киевского Динамо, за которое выступал с февраля 2015-го по июнь 2017 года. Всего за киевлян португалец провел 79 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Дважды выигрывал чемпионат Украины и по разу национальный Кубок и Суперкубок.

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Хетафе Хетафе Испания Виторину Виторину Антунеш Динамо Киев Динамо Киев
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