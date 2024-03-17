Украина

Кривбасс на последних секундах выстрадал победу над Колосом и догнал Шахтер. Рух одержал третью победу подряд, разгромив Металлист 1925. Оболонь одолела Полесье благодаря шедевру Черненко и удалению на 2-й минуте. Заря разобралась с бунтовщиками – трех игроков отстранили и оштрафовали.

Наши за границей

Цыганков и Довбик проигрывают гонку Лунину – Реал оторвался уже на 10 очков. Артем тотально провалился, упустив 100-процентные моменты, а Жирона проиграла Хетафе. Лунин, начав голевую атаку, старательно отыграл за Реал перед камбэком Куртуа. У Андрея будет два роскошных варианта ухода из Реала.

Руслан Малиновский близок к оптимальной форме – наставник Дженоа отметил прогресс украинца. Егор Ярмолюк не помог звезде сборной Англии спасти день рождения – промахи дня от партнера Мудрика и легенды Ливерпуля.

Мир

Сборная Украины узнала корзину для жеребьевки на Олимпиаде-2024. Манчестер Сити победил Ньюкасл и вышел в полуфинал Кубка Англии. Клуб Чемпионшипа вышел в 1/2 финала Кубка Англии, выбив команду АПЛ. Тоттенхэм потерпел разгромное поражение от Фулхэма. Бавария сократила отрыв от Байера.