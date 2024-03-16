В матче 21-го тура УПЛ против Динамо луганчане были вынуждены выпустить резервный состав, поскольку лидеры команды отказались играть. Это был своеобразный бойкот, игроки хотели, чтобы им выплатили задолженности.

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Вместо этого Заря провела внутреннее расследование, следствием которого стало наказание для трех футболистов. Богдан Бутко, Вячеслав Чурко и Дмитрий Мишнев не смогут даже тренироваться вместе с командой.

По информации сайта болельщиков Зари, это трио оштрафовали на 50% месячной зарплаты и отстранили от тренировок с основным составом из-за необоснованного отказа выхода на поле в официальном матче.

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