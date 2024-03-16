Осасуна дома проиграла мадридскому Реалу (2:4) в рамках 29 тура Примеры. Отчет о матче и игре Андрея Лунина читайте на "Футбол 24".

Реал имеет комфортное преимущество на вершине Ла Лиги. Еще несколько положительных результатов – и судьба чемпионства будет решена. Жизнь усложняет только дисквалификация Беллингема, но Браим достойно его заменяет.

"Сливочные" активно начали матч против Осасуны. Винисиус уже на четвертой минуте открыл счет, запрессинговав последнего защитника памплонцев. Вскоре бразилец еще раз вывалился один на один с голкипером после вертикального паса Рюдигера, однако не сумел оформить дубль.

К тому времени Осасуна успела сравнять счет. Хозяевам помог угловой: резкие переводы с одной штанги на другую растеряли Лунина, а Будимир занес мяч в сетку. Карло Анчелотти анонсировал возвращение в состав Куртуа после международной паузы, поэтому сегодняшний матч мог стать последним для украинца в сезоне.

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Винисиус в отсутствие Беллингема хотел взять на себя роль лидера, но чаще выставлял себя посмешищем, чем делал что-то полезное. То выпрашивал пенальти на ровном месте, то получил желтую за разговоры с арбитром (и теперь пропустит игру с Атлетиком). А дальние удары Вини были неточными.

Хорошо, что у Реала есть игроки, которые думают о футболе, а не о своем эго. Диас, Вальварде и Карвахаль создали шикарный гол. Браим забросил верхом в штрафную, а уругваец, не опуская мяч на газон, перевел в центр штрафной, куда набежал Карвахаль. Капитан забил из неудобной позиции.

Осасуна периодически напоминала Лунину о своем существовании. Голкипер вовремя успевал на выходы и потянул тяжелый удар Арнаиса. Однако самое полезное действие Андрей выполнил на атаку. Он точно выбил в центр поля, где Вальверде выиграл воздух и пробросил на Браима. Диас закрепил преимущество Мадрида.

BraHIM WHAT A GOAL....LOVE THAT BALL FROM LUNIN pic.twitter.com/gTDaO9mTvk — Dr Yash  (@YashRMFC) March 16, 2024

Вальверде был лучшим на поле. Этот статус уругваец закрепил третьим ассистом – открылся под крутой пас Рюдигера и подработал мяч для Винисиуса. Тот, кстати, получил нагоняй от Анчелотти за лишнюю желтую и реабилитировался небывалой активностью.

Мадридская оборона расслабилась и пропустила второй гол в компенсированное время. Муньос пробил между ног Лунину. Гюлер мог сотворить шедевр, но с центра поля пробил в перекладину. Реал довел матч до победы, набрал 72 балла и увеличил отрыв от Жироны до 10 очков. Осасуна осталась десятой, имея 36 пунктов.

Оценки для Лунина от статистических порталов: SofaScore – 7, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.