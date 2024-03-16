Хетафе минимально переиграл Жирону (1:0) в рамках 29 тура Примеры. Отчет о матче и игру Артема Довбика читайте на "Футбол 24".

Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы, поэтому Артему Довбику пришлось отдуваться за двух украинцев. Форвард не забивал почти два месяца, пропустив вперед трех конкурентов в гонке бомбардиров.

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Выездной поединок против Хетафе также не занести в актив. В начале игры вся Жирона выглядела растерянно и плохо атаковала. Довбика не могли вывести на удар, пришлось проявлять себя в подыгрыше: элегантно сбросил пяткой, затем выиграл воздушную дуэль, которая едва не привела к удалению в составе соперников.

Хетафе удалось навязать Жироне свой стиль с постоянными фолами, остановками и грубостями. Хозяева комфортно чувствовали себя в таком сценарии и организовали гол. Мориба нашел пасом Сантьяго, а тот точно пробил в дальний угол.

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Жирона сломала ход матча лишь в конце первого тайма. Каталонцы наконец-то начали хорошо комбинировать. Довбик дождался острых пасов в зоны завершения. Вот только не воспользовался ими...

Порту разрезал оборону классным пасом, выведя Артема на голкипера, однако наш форвард не попал в ворота. Через несколько минут Савио накрутил оппонентов слева и шикарно прострелил на дальнюю штангу – Довбик немного не успел к мячу и пробил мимо ворот. Бразилец вопросительно смотрел на Артема. Претензии понятны, ведь два момента украинца потянули на 0,59 xG.

Кошмар продолжался. Довбик никак не мог почувствовать партнеров и вовремя прибыть в нужную точку под пас. Где-то мяч просто в него попадал, где-то приходилось тянуться, а после великолепной комбинации Порту и Савио украинский форвард просто не забил мяч в пустые ворота (пусть гол бы и отменили из-за офсайда).

Когда же Артем наконец-то откликнулся на пас Савио и пробил под штангу – в том эпизоде хорошо сыграл голкипер. У Жироны мало что получалось. Хетафе создавал лучшие моменты и должен был удваивать преимущество. Мориба и Мата не воспользовались прекрасными возможностями.

Жирона проиграла и отпустила Реал в 10-очковый отрыв. Барселона завтра может опередить каталонских соседей в таблице. "Сухая" серия Довбика в Примере достигла уже семи матчей. Сегодняшний матч был откровенно плохим. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.1, WhoScored – 6.5, FotMob – 6.7.

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