Новый контракт от Реала стоит на столе уже несколько недель, и все зависит от самого украинца, информирует Realmadrid Exclusivo.

Лунин не будет играть против Ман Сити в четвертьфинале ЛЧ – безжалостный вердикт Анчелотти оставляет украинцу один матч

Мощный сезон Лунина впечатляет Флорентино Переса, но возвращение Тибо Куртуа висит дамокловым мечом над перспективами Андрея. 25-летний голкипер пообещал президенту Реала, что даст окончательный ответ в ближайшие дни. Если он будет отрицательным, то клуб будет искать покупателей, чтобы не терять вратаря бесплатно в 2025-м.

Летом претендентов будет достаточно. Бавария видит Лунина достойным наследником Мануэля Нойера, но и клубы АПЛ не против пригласить молодого качественного кипера за умеренные деньги.

"Магический" и "Безработный": испанские СМИ расхвалили Цыганкова и вынесли неутешительный вердикт Лунину