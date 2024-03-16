Лунин будет иметь два роскошных варианта ухода из Реала – украинец должен дать ответ в ближайшие дни
Андрей Лунин готовится сделать самый трудный выбор в своей футбольной карьере.
Новый контракт от Реала стоит на столе уже несколько недель, и все зависит от самого украинца, информирует Realmadrid Exclusivo.
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Мощный сезон Лунина впечатляет Флорентино Переса, но возвращение Тибо Куртуа висит дамокловым мечом над перспективами Андрея. 25-летний голкипер пообещал президенту Реала, что даст окончательный ответ в ближайшие дни. Если он будет отрицательным, то клуб будет искать покупателей, чтобы не терять вратаря бесплатно в 2025-м.
Летом претендентов будет достаточно. Бавария видит Лунина достойным наследником Мануэля Нойера, но и клубы АПЛ не против пригласить молодого качественного кипера за умеренные деньги.
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