Олимпиада-2024: сборная Украины узнала корзину для жеребьевки – топ-сборные среди потенциальных соперников
Футбольная сборная Украины готовится к первым в своей истории Олимпийским играм.
20 марта состоится жеребьевка футбольного турнира летних Олимпийских игр. Хотя определились еще не все участники, уже известно распределение по корзинам. Украина оказалась в четвертой, ведь не имеет рейтинга в этом соревновании.
Ротань выбрал состав для исторической сборной Украины – Ранее такой команды не существовало
Команда Руслана Ротаня не сыграет с командами, которые также оказались в четвертой корзине, а получит по одному сопернику из трех других.
Олимпиада-2024. Корзины для жеребьевки футбольного турнира:
Корзина 1: Франция, АФК-1 (Азия), АФК-2 (Азия), Аргентина
Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко
Корзина 3: США, Египет, АФК-3, Мали
Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф