20 марта состоится жеребьевка футбольного турнира летних Олимпийских игр. Хотя определились еще не все участники, уже известно распределение по корзинам. Украина оказалась в четвертой, ведь не имеет рейтинга в этом соревновании.

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Команда Руслана Ротаня не сыграет с командами, которые также оказались в четвертой корзине, а получит по одному сопернику из трех других.

Олимпиада-2024. Корзины для жеребьевки футбольного турнира:

Корзина 1: Франция, АФК-1 (Азия), АФК-2 (Азия), Аргентина

Корзина 2: Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко

Корзина 3: США, Египет, АФК-3, Мали

Корзина 4: Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф