В субботу 26-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 26-й тур

Дармштадт – Бавария – 2:5

Голы: Скарке, 28, Вильгельмссон, 90+5 – Мусиала, 36, 64, Кейн, 45+1, Гнабри, 74, Тель, 90+3

Вольфсбург – Аугсбург – 1:3

Голы: Виммер, 9 – Майер, 45+3, Якич, 61, 79

Удаление: Виммер, 45 (Вольфсбург, красная карточка)

Унион Берлин – Вердер – 2:1

Голы: Вертессен, 50, Ааронсон, 52 – Вайзер, 63

Хайденхайм – Боруссия М – 1:1

Голы: Динкчи, 66 – Хак, 9

Майнц – Бохум – 2:0

Голы: Буркардт, 45+3 (п.), 71

Хоффенхайм – Штутгарт – начало матча в 19:30

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Худшая команда Бундеслиги – Дармштадт – шокировала Баварию в середине первого тайма. Вряд ли болельщики поверили в то, что мюнхенцы проиграют откровенному аутсайдеру, но тревожные ощущения гол вызвал. "Ротен" закатили рукава и взялись за работу, огорчив голкипера соперника 5 раз. Уже в добавленное время Дармштадт забил еще раз, но не это испортило настроение Баварии – в конце матча травму получил Кейн, который не смог продолжить игру. Подопечные Тухеля сократили отставание от Байера до 7 очков, но леверкузенцы свой поединок еще не сыграли.

Вольфсбург на своем поле уступил Аугсбургу. А начиналось все очень красиво – Видмер уже в начале встречи вывел "волков" вперед. Однако на последней минуте тайма он заработал красную карточку, а соперник успел забить в раздевалку. После перерыва "фуггеры" еще дважды воспользовались численным большинством (Якич оформил дубль) и довели игру до логической победы.

Унион наконец-то прервал свою безвыигрышную серию, одолев Вердер. Берлинцы сразу после перерыва забили дважды в течение двух минут, позволив сопернику лишь раз поразить свои ворота.

Наконец победил Майнц, который, казалось, навсегда погряз на дне турнирной таблицы. Жертвой "карнавальщиков" стал Бохум, который проиграл уже третий раз подряд. Героем встречи стал Буркардт, забивший по голу в каждом из таймов.

В еще одной дуэли Хайденхайм разошелся миром с менхенгладбахской Боруссией.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ