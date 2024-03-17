Україна

Кривбас на останніх секундах вистраждав перемогу над Колосом і наздогнав Шахтар. Рух здобув третю перемогу поспіль, розгромивши Металіст 1925. Оболонь здолала Полісся завдяки шедевру Черненка та вилученню на 2-й хвилині. Зоря розібралася з бунтівниками – трьох гравців відсторонили і оштрафували.

Наші за кордоном

Циганков і Довбик програють перегони Луніну – Реал відірвався вже на 10 очок. Артем тотально провалився, змарнувавши 100-відсоткові моменти, а Жирона програла Хетафе. Лунін, почавши гольову атаку, старанно відіграв за Реал перед камбеком Куртуа. Андрій матиме два розкішні варіанти відходу з Реала.

Руслан Маліновський близький до оптимальної форми – наставник Дженоа відзначив прогрес українця. Єгор Ярмолюк не допоміг зірці збірної Англії врятувати день народження – промахи дня від партнера Мудрика і легенди Ліверпуля.

Світ

Збірна Україна дізналася кошик для жеребкування на Олімпіаді-2024. Манчестер Сіті переміг Ньюкасл і вийшов у півфінал Кубка Англії. Клуб Чемпіоншипу вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії, вибивши команду АПЛ. Тоттенхем зазнав розгромної поразки від Фулхема. Баварія скоротила відрив від Байєра.