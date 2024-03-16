Кривбасс в весенней части сезона лишь раз потерял очки, проиграв Шахтеру. Колос стартовал победой над Вересом, а дальше было два поражения. Матч первого круга между этими командами завершился безапелляционной победой подопечных Юрия Вернидуба.

Сегодня так легко не было. Первый тайм вообще оказался крайне осторожным. Защитники были намного успешнее игроков атаки. За 45 минут команды на двоих нанесли лишь один удар в сторону ворот. Не в створ, просто в направлении ворот.

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После перерыва Юрий Вернидуб стал активно делать замены. На поле стало интереснее. По крайней мере появились удары. Правда, к их качеству вопросы оставались. Колос очень мастерски оборонялся. Фесюн, на которого претендует Шахтер, и защитники действовали чрезвычайно слаженно, страхуя друг друга. Однако на 88-й минуте ковалевцы таки ошиблись. Очень грубо. Кожушко выбежал на ворота и имел много свободного пространства. Олег не дал голкиперу добраться до мяча, но сам не попал в рамку. Через две минуты он же и Задерака не смогли замкнуть на дальней штанге после сейва Фесюна.

Напряженной ситуация стала в компенсированное время. Кривбасс очень хотел пенальти – мяч коснулся руки Ориховского. Арбитр взял паузу на просмотр видеоповтора, но после паузы дал указание продолжить игру. Колос рано расслабился. Ведь буквально за 30 секунд до конца гости проспали подключение Бизиманы, который с линии штрафной пробил точь-в-точь в угол ворот. Кривбасс победил и снова хотя бы временно сравнялся с Шахтером на вершине таблицы УПЛ. Колос проиграл третий раз подряд и пока остается девятым.