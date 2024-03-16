"Приглашения из сборных много значат, потому что это говорит о ценности игроков и том, что было сделано. Это приятно, ведь есть аспект отдельного игрока, который ради этой футболки пытался совершенствоваться. Рад, что улучшил некоторых игроков, чтобы они могли носить футболки своих сборных.

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Мартин, Маттурро и Экубан выбыли, но Хапс и Анкийе вернулись. Состояние Малиновского лучше, чем за последние 15 дней, когда он болел гриппом. Он также явно улучшается физически. Мне придется оценить, будет ли готов Руслан играть со старта или выйдет уже на протяжении матча против Юве", – цитирует Джилардино CalcioGenoa.

Напомним, уже месяц Малиновский не выходил в стартовом составе Дженоа, за четыре матча суммарно не сыграв даже 90 минут. Оказалось, что это произошло из-за простуды. К слову, после матча с Ювентусом Руслан поедет в расположение сборной Украины, которой предстоит провести решающие матчи в квалификации на Евро-2024.

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