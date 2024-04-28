Историческое достижение Сака в видеообзоре матча Тоттенхэм – Арсенал – 2:3
Арсенал обыграл Тоттенхэм в матче 35 тура АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Александр Зинченко попал в заявку "канониров", впрочем, украинец не вышел на поле. Арсенал еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество в три мяча. После перерыва Тоттенхэм сумел сократить отставание до одного гола, но вырвать хотя бы ничью не удалось.
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Букайо Сака, забив в ворота "шпор", записал в свой актив 15 гол в сезоне, что является его собственным рекордом в АПЛ за одну кампанию. Он также стал первым английским игроком, который забил за Арсенал и дома, и на выезде в ворота Тоттенхэма в одном сезоне со времен Яна Райта в 1993-94 годах.
Напомним, "канониры" возглавляют турнирную таблицу с 80 баллами. "Шпоры" расположились на пятой строчке с 60 очками.