Александр Зинченко попал в заявку "канониров", впрочем, украинец не вышел на поле. Арсенал еще в первом тайме оформил себе комфортное преимущество в три мяча. После перерыва Тоттенхэм сумел сократить отставание до одного гола, но вырвать хотя бы ничью не удалось.

Арсенал сохранил первую позицию, удержав драматическую победу в дерби с Тоттенхэмом – Зинченко снова просидел в запасе

Букайо Сака, забив в ворота "шпор", записал в свой актив 15 гол в сезоне, что является его собственным рекордом в АПЛ за одну кампанию. Он также стал первым английским игроком, который забил за Арсенал и дома, и на выезде в ворота Тоттенхэма в одном сезоне со времен Яна Райта в 1993-94 годах.

Напомним, "канониры" возглавляют турнирную таблицу с 80 баллами. "Шпоры" расположились на пятой строчке с 60 очками.