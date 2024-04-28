"Почему поехал в Ростов в 2013 году? Конечно, не хотелось уезжать из Львова, но сложилась такая ситуация в Карпатах. Тогда всех футболистов выставили на трансфер из-за неудачного сезона, эмоции сыграли важную роль, поэтому на сезон решил покинуть Карпаты.

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Бандеровцем не припоминаю, чтобы называли, но хохлом называли часто. Если бы знал и хорошо учил историю, то никогда бы не поехал в Россию. Сейчас жалею, что был в Ростове. Общался ли с кем-то из бывших одноклубников из Ростова после начала войны? Нет, не общался ни с кем", – поделился Худобяк в комментарии NV.

Добавим, что Игорь Худобяк выступал за Ростов с июля 2013-го по июнь 2014 годов. Хавбек является легендой Карпат, за которые выступал с 2005-го по 2013 годы и с 2014-го по февраль 2018 года.

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