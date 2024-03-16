Металлист 1925 весной еще не побеждал, оставаясь в двух очках от зоны плей-офф за выживание. При таком раскладе необходимо было побеждать Рух, несмотря на любые обстоятельства. Ожидалось, что встреча будет небогатой на голы, ведь львовяне больше одного гола за игру в последних трех турах не забивали – а харьковчане имели три гола за три матча.

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Тем более неожиданным стал итог первого тайма. Рух выиграл со счетом 0:4! Подопечные Виталия Пономарева могли забивать уже на 3-й минуте, когда Сыч пробивал из пределов штрафной после прострела Карабина – Алексей попал в стойку!

Хотя после этого Металлист 1925 выдал неплохую 15-минутку, едва не забив на 16-й вследствие подачи с углового. Гармаш замыкал скидку от Имерекова, нанеся удар головой из пределов вратарской, однако мяч пролетел над воротами!

А потом хозяева посыпались. Ровно через минуту после момента Гармаша "желто-черные" заработали пенальти. Квасница качнул двух соперников в штрафной и упал после контакта с Фариной. Плюмен уверенно реализовал 11-метровый.

Еще через две минуты Квасница отличился сам, хотя главным героем стоит назвать Пастуха. Евгений выдал феноменальную передачу из центра поля, разрезав все линии и организовав Илье выход один на один – 0:2!

Шокированные харьковчане ничем, кроме череды фолов, не ответили. Рух тоже особо не обострял до 30-х минут. Исключением стал только удар Карабина с линии полукруга на 33-й минуте. А затем львовяне вколотили еще два гола! И снова за две минуты!

На 34-й Пидгурский накрыл Гармаша в центре поля на своей половине поля, протащил мяч без сопротивления к линии штрафной и пробил в левый нижний. 0:3 На 36-й же Плюмен оформил дубль, замкнув подачу Сыча на дальнюю штангу. 0:4!

Словно в подтверждение безнадежности Металлиста 1925, Бычек запорол супершанс размочить счет уже на 38-й минуте. Константин замыкал прострел, пробивая с линии вратарской, однако в ворота нападающий не попал. В итоге, команды отправились отдыхать при 0:4.

Вопросы относительно победителя были сняты, но во втором тайме Рух чуточку помог Металлисту 1925. Уже через четыре минуты после перерыва львовяне остались в меньшинстве в результате врывания Романа на левый край штрафной. Виталий пытался достать мяч в падении, но не успел – зато ударил голкипера шипами в лицо. Красная.

После этого оба тренера провели ряд замен. Они раскрыли матч. Игра стала проходить на встречных курсах, но первый реальный момент увидеть удалось аж на 66-й минуте – это Борячук бахнул с дистанции в дальний нижний. Ледвий парировал. Впрочем, на 72-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки.

Металлист 1925 забил после подачи с углового, в результате которой у ворот Руха началась суматоха. Все завершилось отскоком на Русина метров с двух. К сожалению для харьковчан, гол не засчитали – VAR заметил офсайд. Размочить счет удалось аж на 84-й минуте благодаря открытию Жичикова под пас Юрченко и его прострелу с правого фланга. Мяч отскочил на Имерекова, а тот с близкой дистанции не промахнулся. 1:4!

На 86-й "желто-синие" еще и пенальти требовали за игру рукой. Просмотр видеоповтора показал, что Борячук попал не в руку Слюбыка, а в спину. Это был последний момент у ворот Ледвия, несмотря на 9 компенсированных минут. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Руха – львовяне торжествуют в третьем матче подряд!

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