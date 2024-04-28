Колос официально уволил Вишняка и назначил нового тренера
Руководство Колоса молниеносно отреагировало на очередную потерю очков.
Колос в своем Telegram-канале сообщил о завершении сотрудничества с Ярославом Вишняком, который возглавлял ковалевцев с июля 2022-го года.
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Ничья с Александрией стала последней каплей для президента клуба Андрея Засухи. Уже известно, что исполняющим обязанности главного тренера Колоса стал Александр Поздеев. Специалист возглавлял молодежную команду Колоса, а за свою игровую карьеру провел 7 лет в составе ковалевцев.
Отметим, что после ничьей с Александрией Колос расположился на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ с 29 очками.
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