Кубок Англии, 1/4 финала

Вулверхэмптон – Ковентри Сити – 2:3

Голы: Аит-Нури, 83, Буэно, 88 – Симмс, 53, 90+7, Райт, 90+10

Стадия 1/4 финала Кубка Англии стартовала с сенсации. Ковентри Сити, который занимает 8 место в Чемпионшипе, на выезде обыграл представителя АПЛ Вулверхэптон.

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Эллис Симмс, который летом 2023-го перешел в Ковентри из Эвертона, открыл счет на 53-й минуте. Он должен был забивать еще в первом тайме, но из пределов вратарской умудрился пробить в кипера, находясь перед почти пустыми воротами.

How has this not gone in?! ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/MpyXzP7kGs — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

В конце игры "волки", казалось, дожали соперника, забив дважды с интервалом в 5 минут. Но, как оказалось, главная драма была впереди. Уже в добавленное время Симмс сполна исправился за свой промах. На 90+7-й минуте бывший одноклубник Виталия Миколенко ударом головой оформил дубль, сравняв счет. А на 90+10 ассистировал Райту, который точно пробил в дальний угол и принес гостям суперволевую победу!

Таким образом, Ковентри стал первым полуфиналистом Кубка Англии 2023/24. Сегодня, 16 марта, Манчестер Сити примет Ньюкасл в рамках второго четвертьфинала. В воскресенье Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем, а Челси – с Лестером.