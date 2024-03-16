Кубок Англии, 1/4 финала: клуб Чемпионшипа выбил команду АПЛ – 2 гола в добавленное время компенсировали чудо-промах
Вулверхэмптон проиграл Ковентри 16 марта в 1/4 финала Кубка Англии 2023/24 (2:3). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Кубок Англии, 1/4 финала
Вулверхэмптон – Ковентри Сити – 2:3
Голы: Аит-Нури, 83, Буэно, 88 – Симмс, 53, 90+7, Райт, 90+10
Стадия 1/4 финала Кубка Англии стартовала с сенсации. Ковентри Сити, который занимает 8 место в Чемпионшипе, на выезде обыграл представителя АПЛ Вулверхэптон.
В Кубке Англии отменят переигровку – от решения пострадают бедные клубы
Эллис Симмс, который летом 2023-го перешел в Ковентри из Эвертона, открыл счет на 53-й минуте. Он должен был забивать еще в первом тайме, но из пределов вратарской умудрился пробить в кипера, находясь перед почти пустыми воротами.
В конце игры "волки", казалось, дожали соперника, забив дважды с интервалом в 5 минут. Но, как оказалось, главная драма была впереди. Уже в добавленное время Симмс сполна исправился за свой промах. На 90+7-й минуте бывший одноклубник Виталия Миколенко ударом головой оформил дубль, сравняв счет. А на 90+10 ассистировал Райту, который точно пробил в дальний угол и принес гостям суперволевую победу!
Таким образом, Ковентри стал первым полуфиналистом Кубка Англии 2023/24. Сегодня, 16 марта, Манчестер Сити примет Ньюкасл в рамках второго четвертьфинала. В воскресенье Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем, а Челси – с Лестером.