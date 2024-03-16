Полесье начало весеннюю часть сезона без побед, что вылилось в падение на шестую позицию и отставку Юрия Калитвинцева. Оболонь тоже ничего не выиграла в стартовых трех турах, оставаясь в двух очках от зоны переходных матчей. Учитывая эти факты, ничья в Киеве никого не устраивала.

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Житомирян возглавил Сергей Шищенко. Дебют в УПЛ сразу же начался с шока – уже на 2-й минуте полищуки остались в меньшинстве в результате обрезки Танковского и фола последней надежды со стороны Чоботенко. Сергей еще и пошел в довольно агрессивный подкат, поэтому шансов избежать удаления было мало.

Коучу гостей пришлось снимать с пробега вингера Назаренко, бросив в бой Кравца. Центрбек дебютировал в составе Полесья уже на 5-й минуте – а еще через 5 минут он стал свидетелем шедеврального гола Оболони. Черненко подхватил мяч, сместился с левого фланга и зарядил метров с 25-ти в дальнюю девятку. Без шансов для Бойко. 1:0!

Еще через четыре минуты "пивовары" могли удвоить свое преимущество, однако Мединский при замыкании подачи с углового попал в штангу! На 28-й же в ворота Полесья мог залететь еще один шедевр – впрочем, после лонгшота Грисьо мяч пролетел мимо дальней девятки.

Подопечные Сергея Шищенко могли отыграться на 30-х минутах. В частности, в одном из эпизодов прессинг житомирян вылился во врывание Будковского, однако его удар заблокировали. А вот момент Фортюне должен был завершаться голом – Яссин обыгрался с Козаком и пробивал с правого края штрафной без сопротивления. Мимо ближнего угла!

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Оболони. Можно было ожидать штурмовые действия со стороны Полесья, а также на контратаки киевлян – впрочем, второй тайм запомнился фолами, а на голами. Если до перерыва Денис Шурман показал всего 2 желтых карточки, то после – аж 7. Также стоит отметить дебют новичка житомирян Луифера.

Моментов же долгое время не возникало. До последней 15-минутки вспоминается только выход Краснопира на рандеву с Бойко, однако Олег и пробил мимо дальней штанги, и в офсайд залез. Полесье же ответило классной диагональю Кравченко на 74-й минуте – Будковский принял ее на левом краю штрафной, но вместо акцентированного удара выполнил скидку в никуда.

Значительно веселее стало в эндшпиле встречи. В этот период Полесье было ближе всего к камбэку. Так, на 88-й минуте голкипер Кичак вышел за пределы штрафной и выбил мяч точно в Луифера – впрочем, сфера прокатилась мимо ворот (а в плоскость успел вернуться партнер).

На 89-й же Кравченко упал в штрафной площадке хозяев, столкнувшись с Османом, но пенальти Никита не заработал.

В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Оболони. После нее произошла небольшая стычка между футболистами на пути к подтрибунке, но это уже не имело смысла. "Пивовары" обошли Металлист 1925, хотя и остались в зоне переходных матчей – чтобы покинуть ее, не хватает одного зачетного балла. Полесье же довело безвыигрышную серию до семи матчей.

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