Голкипер Реала Андрей Лунин снова вынужден бороться за место под солнцем. Тень Тибо Куртуа продолжает нависать над украинцем.

Звездный бельгиец имеет все шансы вернуться в ворота Реала уже 4 против Кадиса. Если Куртуа сможет убедить Анчелотти в своей готовности, то Лунин серьезно рискует статусом основного перед решающим отрезком сезона.

Реал похвастался работой Лунина и Куртуа перед полуфиналом Лиги чемпионов

"В клубе не исключают, что Куртуа сможет сыграть в ответном матче против Баварии. Да, это маловероятно, но уже даже подобные предположения означают многое. Куртуа и Милитао готовятся к гипотетическому финалу Лиги чемпионов",– пишет издание AS.

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Куртуа вроде бы демонстрирует потрясающие результаты после возвращения к тренировкам. Кроме этого, 31-летний бельгиец, как и травмированный Алаба, полетит с командой Мюнхен на первый полуфинал ЛЧ, чтобы поддержать партнеров.

К слову, Куртуа не выходит на поле уже 269 дней. В последний раз Тибо играл еще летом 2023-го на предсезонном сборе с Ювентусом. С официальными матчами – еще хуже, ни одного поединка с июня прошлого года (Бельгия – Австрия). Поки лучший кипер планеты находился в лазарете, Лунин был одним из ключевых игроков "бланкос" в Ла Лиге и ЛЧ.