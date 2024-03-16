Тоттенхэм продолжает отчаянную борьбу с Астон Виллой за возвращение в зону ЛЧ. Бирмингемцы постоянно держатся впереди, но северные лондонцы оставались на дистанции в два зачетных балла. В таких условиях они не имели права на осечку.

Очевидно, что на фоне Фулхэма "шпоры" выглядели значительно мощнее. По крайней мере, у них значительно более мощный состав. Все ожидали победу подопечных Анге Постекоглу – пусть и не без труда – но на "Крейвен Коттедж" команда потерпела катастрофу.

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Развитие событий выглядело тревожно уже в начале встречи. Фулхэм до 25-й минуты создал четыре голевых возможности, нанося удары из пределов штрафной целыми сериями. Отчаянная игра Викарио и блокировки Ромеро удержала Тоттенхэм в игре, а во второй половине тайма уже гости начали огрызаться моментами.

В частности, Сон, Мэддисон и Джонсон пробивали метров с 10-12 – первые два не смогли попасть в нижние углы, а выстрел Бреннана взял голкипер. Казалось, что именно северные лондонцы откроют счет – впрочем, на 42-й минуте голом отличились "коттеджеры"! Перрейра перевел мяч Робинсону на левый фланг, а тот выкатил прострел под удар Мунису в центр штрафной. Родриго попал под дальнюю штангу. 1:0!

Старт второго тайма шокировал Тоттенхэм. Уже через три минуты после перерыва Фулхэм удвоил свое преимущество. Ивоби выполнил передачу на Кастаня, а Тимоти прострелил в центр штрафной под замыкание Лукичу. Саша вколотил мяч в сетку коленом. 2:0!

А на 61-й минуте дело дошло и до разгрома. Сначала Кастянь получил пас от Ивоби и пробил с острого угла (Викарио парировал), а затем Палинья подрезал подачу с углового на Бесси. Тот пробил с разворота в стойку, а Мунис опередил Дрегушина и сыграл на добивании – 3:0!

Еще через четыре минуты хозяева провели четвертый гол. Виллиан со стандарта набросил на Адарабио, а тот прострелил под удар Палиньи. Взятие ворот отменили из-за офсайда. Только после этого Фулхэм расслабился, позволив Тоттенхэму вести игру – этому также способствовало и появление Вернера, Бентанкура и Хёйбьерга. Правда, Вернер поров моменты, однажды не забив с двух метров.

Несмотря на наличие голевых возможностей, "шпоры" так и не размочили счет. Финальный свисток зафиксировал победу Тоттенхэм остался на пятой позиции в двух очках от Астон Виллы.

В следующем матче северные лондонцы встретятся с Лутоном. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Тоттенхэм победит Лутон. Коэффициент на победу "шпор" довольно привлекательный – 1,26. На триумф новичка АПЛ дают аж (9,61). В ничью специалисты тоже не очень верят (6,46). Обе команды забивают немало голов, но с большой вероятностью их будет меньше четырех (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,74).

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