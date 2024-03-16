АПЛ 2023/24, 29 тур

Бернли – Брентфорд – 2:1

Голы: Брун Ларсен, 10 (пен.), Фофана, 62 – Айер, 83

Удаление: Регілон, 9

Лутон – Ноттингем Форест – 1:1

Голы: Берри, 89 – Вуд, 34

Ужасное начало для Брентфорда, в запасе которого начал украинец Егор Ярмолюк. Экс-защитник Реала, Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед Регилон "феерично" вернулся после травмы. Испанец каким-то чудом решил, что можно толкать Витиньо, будучи последним защитником в своей штрафной. На стадионе Бернли очень долго не могли включить VAR, чтобы главный судья пересмотрел эпизод лично. Минуты 2-3 простоял Даррен Бонд перед монитором, пока ему не показали таки момент. Это пенальти и красная Регилону. Брун Ларсен идеально исполнил 11-метровый.

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Дара О'Ши назад отбросил на удивление мастерски. Повезло защитнику Бернли, что 25-летний голкипер сборной Косово Мурич, который дебютирует сегодня в АПЛ, успел в подкате выбить мяч, который уже понемногу пересекал линию ворот. На добивании плохо сориентировался Айвен Тоуни, которому в этот день исполнилось 28 лет. Нападающий сборной Англии пробил между ног О'Ши, но прямолинейно в Мурича. Датро Фофана, принадлежащий Челси, с метра перед пустыми воротами выдал нечто невероятное, не попав и близко.

Тоуни роскошно разыграл штрафной, пока все уснули, кроме его партнера. Висса рванул за спину последнему защитнику идеально, но против Мурича ничего не поделал – блестящий выход вратаря, ранее принадлежавшего Манчестер Сити. Чего не скажешь о Флеккене. Сначала кипер Брентфорда спас после удара Ларсена в ближний угол, но затем выбросил мяч из рук так, что его обокрал Фофана. Датро сегодня не в духе будто, так что вратарь соперника успел в подкате исправиться и выбить на угловой.

Фофана продолжил феерию в начале второй половины. Сначала не замкнул прострел с фланга, затем едва не привез пенальти, заваливая соперника в своей штрафной. На "десерт" ногой разбил до крови лицо Роерслева. Ярмолюк вышел на 59 минуте, заменив непривычно пассивного Оньеку. Вместо окровавленного Роерслева, у которого подозрение еще и на сотрясение мозга, вышел куда более атакующий Льюис-Поттер. Последний упустил классный шанс на контратаке, а в следующем эпизоде Фофана разобрался наконец-то мастерски, пробросив мимо Флеккена.

Опять проверяли, не привез ли Фофана пенальти, а в следующей атаке Ярмолюк успел отработать и не дать соперникам развить преимущество до 3:0. Да просто грузи в чужую штрафную – будет тебе счастье. Мбемо накрутил и отдал, Баптист подал (оба вышли на замену), Айер совсем один-одинешенький замкнул. Перед тем Тоуни каким-то чудом не прошил Мурича ударом в упор. 47 на 22 – Бернли значительно чаще работает с мячом в штрафной соперника, чем Брентфорд. Тоуни еще и зарядил голкиперу на 10 компенсированной, получив желтую карточку на свой день рождения – отчаянная попытка забить в падении. У Мурича тоже потекла кровь.

В другом матче также хватало курьезов. Дивок Ориджи, легенда Ливерпуля Клоппа, упустил супершанс, который ему на тарелочке выложил экс-вингер МЮ Эланга. Снаряд из уже пустых ворот вынес Рис Бурк. Росс Баркли дважды приложился из-за пределов штрафной. Дважды спас Матц Селс, в другом моменте – штанга. И все же Ноттингем Форест открыл счет. Неко Уильямс справа покатил на Моргана Гибза-Уайта, который набросил на границу вратарской, откуда Крис Вуд расстрелял. Мэнги сравнял, но подыграл себе рукой перед тем – отменили.

Люк Берри вышел на 85 минуте, а на 89-й установил окончательный счет на стандарте. Лутон дома забивает всем без разбора – это не меняется. Бернли набирает 17 очков, но остается на предпоследнем месте. Брентфорд не так далеко и убежал от зоны вилета – 15 строчка, 26 баллов. Лутон занимает 18 место (22 пункта), а Ноттингем Форест – 17, последнее спасительное (25 очков, столько же у Эвертона Миколенко).