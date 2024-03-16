Кубок Англии, 1/4 финала

Манчестер Сити – Ньюкасл – 2:0

Голы: Бернарду, 13, 31

Первый поединок субботы в Кубке Англии завершился сенсацией. Ковентри в добавленное время забил два гола в ворота Вулверхэмптона – как следствие, клуб Чемпионшипа выбил представителя АПЛ и прошел в полуфинал. Вторая пара дня была куда статуснее – на Этихаде Ман Сити принимал Ньюкасл.

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Наставник "горожан" выставил практически основу. Не было лишь травмированных де Брюйне и Эдерсона. В боевом составе подопечные Пепа Гвардиолы практически сняли все вопросы еще в первом тайме. Уже на 13-й минуте Бернарду Силва получил пас от Родри, вошел в штрафную и пробил с правой. Мяч после рикошета влетел в сетку. Первый же удар в матче стал голевым.

The cruelest of deflections @ManCity grab an early goal #EmiratesFACup pic.twitter.com/DzZl9nf9If — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

А на 31-й Бернарду оформил дубль. Гол получился очень похожим – удар почти с той же позиции, снова рикошет, и 2:0. До перерыва Доку мог делать счет разгромным, но, выйдя почти один на один с Дубравкой, пробил в него. Был момент и у "сорок" – Ортега спас Ман Сити.

Another deflected shot from Bernardo Silva finds the net for @ManCity #EmiratesFACup pic.twitter.com/vJHspjEpN1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

Во втором тайме Доку упустил похожий момент – кипер Ньюкасла потащил его удар. Но счет больше не изменился – все решили два рикошета после ударов Бернарду.

В сентябре 2023-го Ньюкасл выбил Манчестер Сити из Кубка лиги, а вот в Кубке Англии повторить этот трюк команда Эдди Хау не сумела. "Горожане" присоединились к Ковентри в полуфинале и продолжают борьбу за три трофея. В воскресенье четвертьфинальную программу Кубка Англии завершат матчи МЮ – Ливерпуль и Челси – Лестер.

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