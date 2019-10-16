Главные новости футбола 15 октября: Испания вышла на Евро-2020, Лунин попал в топ-20 номинантов на престижную награду

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 15 октября.

Евро-2020

Испания стала шестой сборной, которая вышла на Евро-2020. Пиренейцы вырвали решающую ничью со Швецией в компенсированное время благодаря голу Родриго, а Давид Де Хеа получил повреждение. "Желто-синие" сохраняют хорошие шансы пройти квалификацию, но Румыния и Норвегия, которые вчера расписали ничью, могут обойти шведов.

Швейцария в сверхважном матче одолела Ирландию и улучшила свою ситуацию в самой сложной группе. Италия разгромила скромного соперника, Финляндия сделала грандиозный шаг к финальной части, а Греция шокировала Боснию и Герцеговину.

Украина – Португалия

Весь день футбольная Украина переваривала факт победы нашей сборной над действующими чемпионами Европы. Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией. "Проигрывать Украине – позор": португальцы критикуют свою сборную, а пресса восхваляет Шеву за успех против сильнейшей команды континента.

Экс-арбитр ФИФА оценил спорный эпизод с пенальти и удалением Степаненко. Яремчук вызвал истерику в российских СМИ – Канделаки ответила на обвинения форварда сборной Украины. "Україна – це Європа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера.

Пятов ворует шоу у Роналду, наши люди снова в топ-5 игроков Евро – мы выставили оценки за чудо-выход сборной Украины на ЧЕ-2020. InStat также определил лучших игроков среди "сине-желтых". Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти.

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