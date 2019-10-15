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Лунин: Мне следовало остаться в Реале

17:09 140 Читати українською
Лунин: Мне следовало остаться в Реале
Андрей Лунин / Фото УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свой летний переход из Реала в Вальядолид на правах аренды.

"Тогда никто еще не знал, что Навас покинет Реал. Мне следовало воспользоваться этой возможностью и остаться, если бы я это знал.

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Отношение Кейлора помогло мне чувствовать себя комфортно в клубе. Мы часто обедали вместе, постоянно общались, что мне очень помогло. Он всегда спрашивал о моей ситуации, и я благодарен ему за помощь.

В Вальядолиде есть несколько высококлассных игроков, тренировки очень сложные и очень быстрые, но это полезно для моего развития", – сказал Лунин в комментарии FootballHub.

Напомним, в текущем сезоне украинский голкипер еще не сыграл за Вальядолид ни минуты.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас Вальядолид Вальядолид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин Украинцы за рубежом
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