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Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

16:38 182 Читати українською
Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти
Жеребьевка Евро-2020: когда пройдет, соперники Украины
Тарас Котив Тарас Котив

Сборная Украины досрочно попала на Чемпионат Европы 2020, но все еще имеет, за что бороться. "Футбол 24" об актуальных раскладах перед жребием финальной части турнира. Дата жеребьевки Евро-2020, соперники Украины – здесь все самое главное.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Расслабляться рано, нужно снова биться за результат. Украина обыграла Португалию, значительно усложнив перспективы Роналду и компании при жеребьевке группового этапа Евро-2020. Наши ребята уже никуда не денутся с первого места, однако теперь у команды Шевченко новая цель – сохранить место в первой корзине посева турнира. Сейчас сине-желтые вообще его возглавляют (19 очков за 7 туров – это вам не шутки), но все еще может случиться. В Сербии в заключительном матче Европейской квалификации нужно как минимум не проиграть.

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Дата жеребьевки Евро-2020

Церемония состоится в столице Румынии Бухаресте. Сборная Украины узнает своих соперников 30 ноября 2019 года. Все 24 сборные распределятся на 4 корзины по 6 команд. Посев определяется местом, которое участники Чемпионата Европы завоевали в квалификации, а дальше в таком порядке – по количеству очков, разнице голов, забитым мячам, забитым голам на выезде, количеству побед, выездных побед, меньшему количеству дисциплинарных баллов, позицией в рейтинге Лиги наций. Победители стыковых матчей автоматически оказываются в последнем корзине.

Кто уже вышел на Евро-2020

Украина – досрочное первое место, 19 очков

Италия – досрочное первое место, 18 очков (всего 21, но 3 минусуются за победу над шестой командой, ведь в некоторых группах по 5 соперников)

Польша – еще может уступить лидерство Австрии, 13 очков (всего 19)

Бельгия – возглавляет группу I, 18 очков (минус 6 за победы над 6-м в группе Сан-Марино)

Россия – отстает от бельгийцев на 3 очка, но может вырваться на первое место, если обыграет их с разницей в 2 гола минимум.

Кто потенциальные соперники Украины – как выглядят корзины

Команда Шевченко пока что имеет твердые позиции в 1-й корзине посева. Мест там всего 6, а победителей групп отбора 10. Поэтому нужно обойти хотя бы 4 команды. Хорватия и Ирландия/Дания украинцев по набранным очкам уже никак не превзойдут. Остаются еще 2 соперника. Чтобы нас не обошли поляки и турки, которые сейчас сенсационно превосходят Францию ​​по дополнительным показателям, нужно и набирать тот важный 1 балл в Сербии.

Вот так выглядят корзины по состоянию на 15 октября 2019, согласно распределению команд в отборе Евро-2020. Украина, хоть и находится среди топ-6 сеяных, рискует нарваться на таких соперников по группе смерти, как Испания или Франция из второй корзины, Германия или Португалия с третьей. Если вдруг проиграем сербам и конкуренты дружно нас подвинут, тогда можем сыграть, например, против Италии/Англии и тех же португальцев или немцев.

В четвертой корзине уже немного легче – Швеция и Финляндия, а также в перспективе с такими потенциальными победителями Лиги наций, как Швейцария, Босния и Герцеговина, Шотландия или Грузия. Интересно, что последние 4 команды определятся только весной 2020-го, поэтому может понадобиться дополнительная жеребьевка. Напомним, в 1/8 финала из групп выходят по 2 сборные, а также 4 из 6 лучших третьих мест.

Есть еще важный нюанс. Хозяева турнира уже распределены парами в соответствующих группах (смотрите ниже). Если обе попадают на Евро-2020, тогда по жребию определяется хозяин их поединка. Украину и Россию разведут по разным квартетах, поэтому с ними и их соперниками мы не встретимся на групповом этапе отнюдь. В случае сохранения нынешнего расклада первой корзины, команда Шевченко также точно не сыграет в группах Италии, Англии и Нидерландов. Если Испания не станет терять очки на ровном месте, она обойдет Хорватию. Поэтому остаются только Германия и Венгрия (потенциально) – наши 2 наиболее вероятных соперника на сегодня.

Группа A: Италия (Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский, Баку)
Группа B: Россия (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Арена Националэ, Бухарест)
Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)
Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена, Дублин)
Группа F: Германия (Арена Мюнхен, Мюнхен), Венгрия (Пушкаш Арена, Будапешт)

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