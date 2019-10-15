Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

Сборная Украины досрочно попала на Чемпионат Европы 2020, но все еще имеет, за что бороться. "Футбол 24" об актуальных раскладах перед жребием финальной части турнира. Дата жеребьевки Евро-2020, соперники Украины – здесь все самое главное.

Расслабляться рано, нужно снова биться за результат. Украина обыграла Португалию, значительно усложнив перспективы Роналду и компании при жеребьевке группового этапа Евро-2020. Наши ребята уже никуда не денутся с первого места, однако теперь у команды Шевченко новая цель – сохранить место в первой корзине посева турнира. Сейчас сине-желтые вообще его возглавляют (19 очков за 7 туров – это вам не шутки), но все еще может случиться. В Сербии в заключительном матче Европейской квалификации нужно как минимум не проиграть.

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Дата жеребьевки Евро-2020

Церемония состоится в столице Румынии Бухаресте. Сборная Украины узнает своих соперников 30 ноября 2019 года. Все 24 сборные распределятся на 4 корзины по 6 команд. Посев определяется местом, которое участники Чемпионата Европы завоевали в квалификации, а дальше в таком порядке – по количеству очков, разнице голов, забитым мячам, забитым голам на выезде, количеству побед, выездных побед, меньшему количеству дисциплинарных баллов, позицией в рейтинге Лиги наций. Победители стыковых матчей автоматически оказываются в последнем корзине.

Кто уже вышел на Евро-2020

Украина – досрочное первое место, 19 очков

Италия – досрочное первое место, 18 очков (всего 21, но 3 минусуются за победу над шестой командой, ведь в некоторых группах по 5 соперников)

Польша – еще может уступить лидерство Австрии, 13 очков (всего 19)

Бельгия – возглавляет группу I, 18 очков (минус 6 за победы над 6-м в группе Сан-Марино)

Россия – отстает от бельгийцев на 3 очка, но может вырваться на первое место, если обыграет их с разницей в 2 гола минимум.

Кто потенциальные соперники Украины – как выглядят корзины

Команда Шевченко пока что имеет твердые позиции в 1-й корзине посева. Мест там всего 6, а победителей групп отбора 10. Поэтому нужно обойти хотя бы 4 команды. Хорватия и Ирландия/Дания украинцев по набранным очкам уже никак не превзойдут. Остаются еще 2 соперника. Чтобы нас не обошли поляки и турки, которые сейчас сенсационно превосходят Францию ​​по дополнительным показателям, нужно и набирать тот важный 1 балл в Сербии.

Вот так выглядят корзины по состоянию на 15 октября 2019, согласно распределению команд в отборе Евро-2020. Украина, хоть и находится среди топ-6 сеяных, рискует нарваться на таких соперников по группе смерти, как Испания или Франция из второй корзины, Германия или Португалия с третьей. Если вдруг проиграем сербам и конкуренты дружно нас подвинут, тогда можем сыграть, например, против Италии/Англии и тех же португальцев или немцев.

В четвертой корзине уже немного легче – Швеция и Финляндия, а также в перспективе с такими потенциальными победителями Лиги наций, как Швейцария, Босния и Герцеговина, Шотландия или Грузия. Интересно, что последние 4 команды определятся только весной 2020-го, поэтому может понадобиться дополнительная жеребьевка. Напомним, в 1/8 финала из групп выходят по 2 сборные, а также 4 из 6 лучших третьих мест.

Есть еще важный нюанс. Хозяева турнира уже распределены парами в соответствующих группах (смотрите ниже). Если обе попадают на Евро-2020, тогда по жребию определяется хозяин их поединка. Украину и Россию разведут по разным квартетах, поэтому с ними и их соперниками мы не встретимся на групповом этапе отнюдь. В случае сохранения нынешнего расклада первой корзины, команда Шевченко также точно не сыграет в группах Италии, Англии и Нидерландов. Если Испания не станет терять очки на ровном месте, она обойдет Хорватию. Поэтому остаются только Германия и Венгрия (потенциально) – наши 2 наиболее вероятных соперника на сегодня.

Группа A: Италия (Олимпико, Рим), Азербайджан (Олимпийский, Баку)

Группа B: Россия (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Дания (Паркен, Копенгаген)

Группа C: Нидерланды (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румыния (Арена Националэ, Бухарест)

Группа D: Англия (Уэмбли, Лондон), Шотландия (Хэмпден Парк, Глазго)

Группа E: Испания (Сан-Мамес, Бильбао), Ирландия (Дублин Арена, Дублин)

Группа F: Германия (Арена Мюнхен, Мюнхен), Венгрия (Пушкаш Арена, Будапешт)

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