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Победная ничья Испании в видеообзоре матча против Швеции

00:55 21 Читати українською
Победная ничья Испании в видеообзоре матча против Швеции
Радость Родриго Морено / твиттер сборной Испании

Сборные Швеции и Испании не выявили сильнейшего в матче отбора к Евро-2020. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

50’ Маркус Берг
 
Родриго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родриго Морено

Испания активно начала поединок, забрав первые 20 минут под свой полный контроль и четыре раза приблизившись к взятию ворот сборной Швеции. Со второй половины тайма "варяги" начали просыпаться, чему способствовало и успокоение в игре испанцев. Но забить до перерыва соперники так и не смогли.

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На старте второго тайма шведы забегали значительно активнее, что очень быстро принесло успех. На 50-й минуте Квайсон выполнил шикарную подачу с левого фланга на дальнюю штангу точно на голову Бергу, удар которого парировал Де Хеа. На добивании с острого угла с нескольких метров сыграл Форсберг, но и этот выстрел отразил голкипер, мяч отскочил назад к Бергу, наконец реализовавшему эпизод.

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Гости недолго находились в нокдауне и вскоре начали терроризировать оборону шведов. Однако, хозяева играли слаженно и, казалось, одержат победу. Однако на на 90+2 минуте: Фабиан Руис принял передачу на левом краю штрафной и прострелил на линию вратарской, а Родриго Морено замкнул в касание в дальний угол.

Обзор первого тайма:

Обзор второго тайма:

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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