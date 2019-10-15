Испания вышла на Евро-2020, вырвав ничью со Швецией в компенсированное время

В рамках 8-го тура квалификации к чемпионату Европы сборные Швеции и Испании расписали результативную ничью.

Испания активно начала поединок, забрав первые 20 минут под свой полный контроль и четыре раза приблизившись ко взятию ворот сборной Швеции. Дебютный момент гости организовали уже на 3-й минуте, когда Фабиан Руис выстрелил метров с 20-ти после поперечной передачи от Алькантары – Ольсен вытащил мяч из-под перекладины.

На 7-й уже сам Тьяго запорол шикарный эпизод, пробив с линии штрафной в защитника, поймав отскок и вывалившись 2-в-1 на голкипера – быть бы голу, если бы хавбек не стал выдумывать, выпустив мяч за пределы поля. На 11-й мог забивать головой в дальний угол Родри, а на 20-й аналогичным образом под противоположную штангу пробивал Морено – в обоих случаях спас Ольсен. За весь этот период Швеция вообще ничем не отвечала, кроме хорошего прострела Сенссона без завершения.

Со второй половины тайма "варяги" начали просыпаться, чему способствовало и успокоение в игре испанцев. Заработав несколько стандартов, хозяева могли выйти вперёд на 26-й минуте после врыва Квайсона в штрафную. Вместе с ним слева открывался Бенгтссон, но нападающий решил выстрелить сам – получилось слабо и очень неточно. Через минуту после этого с дальней дистанции в левый нижний угол бил Лустиг, а на 33-й Квайсон головой замкнул в правую девятку – в обоих случаях блестяще сыграл Де Хеа.

Завершение первого тайма прошло в более-менее равной борьбе. Испания держала мяч, а Швеция пыталась поймать соперника на контратаке – соответственно с этим и выплыли два последних момента до перерыва. На 38-й минуте вывести "Фурию Роху" вперёд мог Фабиан Руис, который принял мяч в штрафной, развернулся и пробил с рикошетом от Линделёфа над перекладиной. "Тре Крунур" ответили дальним выстрелом Форсберга – мимо правой штанги (и тоже с рикошетом). Заключительные минуты прошли под аккомпанемент угловых шведов, но они ничего не дали.

На старте второго тайма шведы забегали значительно активнее, что очень быстро принесло успех. На 50-й минуте Квайсон выполнил шикарную подачу с левого фланга на дальнюю штангу точно на голову Бергу, удар которого парировал Де Хеа. На добивании с острого угла с нескольких метров сыграл Форсберг, но и этот выстрел отразил голкипер – впрочем, мяч отскочил назад к Бергу, который замкнул с метра. 1:0! Через три минуты после этого Форсберг мог удвоить преимущество хозяев дальним ударом, но и здесь Де Хеа выручил испанцев.

Гости недолго находились в нокдауне. Уже на 55-й минуте они могли сравнять счёт шеведром в исполнении Карвахаля, которому удалась подача с правого фланга практически за шиворот Ольсену – впрочем, тот успел кончиками пальцев перевести мяч над перекладиной. На 58-й же навес с углового замкнул Родри, но Ольсен вытащил "круглого" из ближней девятки. Казалось, что дела у "Фурии Рохи" шли, как следует, однако через несколько минут после удара Родри на газон присел Де Хеа. Продолжить матч он не смог, уступив ворота Кепе.

Середина второго тайма прошла при пассивном давлении испанцев. Шведы отдали инициативу сопернику и начали пытаться подловить соперника на контратаке, но особых успехов на этом поприще в этот период достичь "варягам" не удалось. "Фурия Роха" контролировала мяч, но моменты создавались редко и довольно банально – из хороших эпизодов можно вспомнить разве что замыкание Морено головой в дальний угол на 67-й минуте и удар Оярсабаля вплотную на 73-й, который Олсьен парировал в шпагате. В целом, не было заметно, что Испания собирается положить все силы хотя бы для ничьи.

Эндшпиль поединка не поражал высокими скоростями и большим количеством моментов. Фактически, кроме ряда прострелов, в последние 15 минут ничего не происходило, однако Швеция слишком глубоко села в оборону. О контратаках хозяева вообще забыли, за что и были наказаны на 90+2 й минуте: Фабиан Руис принял передачу на левом краю штрафной и прострелил на линию вратарской, а Родриго Морено замкнул в касание в дальний угол – 1:1! Этот гол оказался последним во встрече.

Таким образом, сборная Испании квалифицировалась на Евро-2020, набрав 20 очков в группе F. Швеция осталась на втором месте, имея 15 зачетных баллов, а Румыния идет за ней с 14 пунктами. В следующем туре эти две сборные встретятся в очной встрече.