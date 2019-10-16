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"Украина – это Европа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера

00:32 95 Читати українською
"Украина – это Европа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера
Сборная Украины / Футбол 24

К северо-востоку от Украины продолжается вспышка истерии из-за успеха "сине-желтой" сборной и высказываний украинского форварда Романа Яремчука.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Добавила масла в огонь редакция ежедневной газеты "Советский спорт". Местные журналисты посвятили первую полосу сборной Украины. Макет свежего номера появился в твиттере издания.

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К фотографии с радостными игроками "сине-желтых" добавляется и надпись на украинском языке с одним из лозунгов Революции достоинства – "Украина – это Европа". Такая обложка российского СМИ развернула дискуссию с "братскими" комментариями в адрес газеты и украинцев в целом.

Напомним, что в России бурно отреагировали на слова Романа Яремчука о необоснованных амбициях российской сборной после выхода на Евро-2020. В частности, на упреки форварда ответила телеведущая Тина Канделаки, экс-форвард киевского Динамо Сергей Юран и другие деятели.

К слову, именно "Советский спорт" в 1999 году накануне эпического матча Россия – Украина выпустил скандальную передовицу "Бей, Хохлов", намекая на насмешливое прозвище украинцев при помощи хавбека местной сборной Дмитрия Хохлова.

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Евро-2020 Украина Украина Россия Сборная Украины Украина - Португалия Россия Россия
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