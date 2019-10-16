"Украина – это Европа", – старейшее спортивное издание России анонсировало провокационную обложку свежего номера

К северо-востоку от Украины продолжается вспышка истерии из-за успеха "сине-желтой" сборной и высказываний украинского форварда Романа Яремчука.

Добавила масла в огонь редакция ежедневной газеты "Советский спорт". Местные журналисты посвятили первую полосу сборной Украины. Макет свежего номера появился в твиттере издания.

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К фотографии с радостными игроками "сине-желтых" добавляется и надпись на украинском языке с одним из лозунгов Революции достоинства – "Украина – это Европа". Такая обложка российского СМИ развернула дискуссию с "братскими" комментариями в адрес газеты и украинцев в целом.

Напомним, что в России бурно отреагировали на слова Романа Яремчука о необоснованных амбициях российской сборной после выхода на Евро-2020. В частности, на упреки форварда ответила телеведущая Тина Канделаки, экс-форвард киевского Динамо Сергей Юран и другие деятели.

К слову, именно "Советский спорт" в 1999 году накануне эпического матча Россия – Украина выпустил скандальную передовицу "Бей, Хохлов", намекая на насмешливое прозвище украинцев при помощи хавбека местной сборной Дмитрия Хохлова.

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