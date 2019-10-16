Евро-2020, отбор: Швейцария переиграла Ирландию, Румыния расписала ничью с Норвегией, Греция шокировала Боснию

Завершился восьмой тур квалификации на чемпионат Европы-2020. Ситуация в группах D и F обострилась, а Босния отпустила Финляндию в отрыв.

Евро-2020, квалификация

Группа D

Швейцария – Ирландия – 2:0

Голы: Сеферович, 16, Даффи, 90+3 (аг)

Нереализованный пенальти: Родрігес, 77

Удаление: Коулмен, 76

Гибралтар – Грузия – 2:3

Голы: Касчаро, 66, Чиполина, 74 – Хараишвили, 10, Канкава, 21, Квилитая, 84

Группа F

Румыния – Норвегия – 1:1

Голы: Митрица, 62 – Сорлотт, 90+2

Нереализованный пенальти: Пушкаш, 52

Фареры – Мальта – 1:0

Гол: Балдвинссон, 71

Группа G

Израиль – Латвия – 3:1

Голы: Даббур, 16, 42, Зехави, 26 – Камеш, 40

Группа J

Лихтенштейн – Италия – 0:5

Голы: Бернардески, 2, Белотти, 70, 90+2, Романьоли, 77, Эль-Шаарави, 82

Греция – Босния та Герцеговина – 2:1

Голы: Павлидис, 30, Ковачевич, 88 (аг) – Гояе, 35

Италия уже гарантировала себе путевку в финальную часть чемпионата Европы, поэтому вышла на игру с Лихтенштейном в экспериментальном составе. Это не помешало "скуадре адзурре" разгромить футбольного карлика и продолжить отбор с максимальными показателями – 8 побед в 8 турах.

В этой же группе J очень важный матч проводила Босния и Герцеговина. Финляндия сегодня обыграла Армению и поставила боснийцев в сложную ситуацию – нужно было побеждать Грецию. Подопечным Роберта Просинечки это не удалось. Греки проваливают квалификацию, но сегодня выглядели значительно лучше соперника и завоевали справедливую победу 2:1.

Как следствие – финны оторвались от преследователей на 5 очков и максимально приблизились к финальной части Евро.

Швеция в параллельном матче расписала ничью с Испанией, что должно было ухудшить перспективы соперников "желто-синих". Впрочем, Румыния дома едва не обыграла Норвегию – "викинги" на последних секундах спасли ничью.

В секстете F сохранился статус-кво: Швеция 15 очков, а Румыния – 14. В ноябре команды померятся силами в очной встрече. Норвегия также сохраняет минимальные шансы, поскольку впереди в соперниках только аутсайдеры. Фареры, к слову, сегодня одолели Мальту.

Швейцария дома одержала важнейшую победу над Ирландией. Сеферович открыл счет в поединке, затем хозяева имели еще кучу моментов, чтобы удвоить преимущество (Родригес даже не реализовал пенальти), но сняли вопрос о победителе лишь в компенсированное время.

Грузия с большими проблемами победила Гибралтар – один из голов забил бывший игрок Днепра Джаба Канкава.

Расклад сил в группе D очень сложный: Ирландия имеет 12 очков и лидирует, в активе Дании столько же зачетных баллов и матч в запасе, а Швейцария набрала 11 пунктов и также проведет на одну игру больше, чем ирландцы.

Израиль победил аутсайдера группы G Латвию и остался в борьбе за выход на Евро-2020. 11 очков – партнеры Манора Соломона сравнялись в таблице со Словенией и Северной Македонией, а от второго места отстают на 5 пунктов. Сам вингер донецкого Шахтера провел матч в запасе. Дело сделали Мунас Даббур и лучший бомбардир отбора Эран Зехави.