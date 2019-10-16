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Де Хеа получил повреждение в матче за сборную Испании – Манчестер Юнайтед может потерять голкипера на игру с Ливерпулем

00:05 7 Читати українською
Де Хеа получил повреждение в матче за сборную Испании – Манчестер Юнайтед может потерять голкипера на игру с Ливерпулем
Давид Де Хеа / Reuters

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа не смог завершить матч отбора Евро-2020 против Швеции.

50’ Маркус Берг
 
Родриго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родриго Морено

Представитель Манчестер Юнайтед был вынужден сойти с поля из-за проблем со здоровьем.

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Де Хеа получил травму в матче со шведами и попросил замену на 60-й минуте. Вместо него появился голкипер Челси Кепа Аррисабалага, который выходил в старте сборной Испании на предыдущую игру евроотбора против Норвегии.

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Напомним, что уже 20 октября Манчестер Юнайтед будет принимать Ливерпуль в рамках 9 тура АПЛ. Если травма Де Хеа окажется серьезной, то Уле Гуннару Сульшеру придется обойтись без своего звездного голкипера.

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Евро-2020 Испания Испания Швеция - Испания Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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