Финляндия разгромила Армению и приблизилась к выходу на Евро-2020

Сборная Финляндии уверенно победила национальную команду Армении (3:0) в 8-м туре квалификации на чемпионат Европы-2020. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация, 8-й тур

Группа J

Финляндия – Армения – 3:0

Голы: Ф. Йенсен, 31, Пукки, 61, 88

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Финны активнее начали поединок и с первых минут начали нагнетать ситуацию у ворот армян. Гости с Кавказа время от времени пытались огрызаться в контратаках. Правда, в основном на половине поля соперника подопечные Армена Гюльбудагянца выглядели беззубо. Суоми постепенно начали создавать реальные возможности забить и, наконец, армянская защита дала сбой.

На 31-й минуте кипер гостей Айрапетян неудачно сыграл на выходе во время углового, а Фредрик Йенсен воспользовался несогласованностью защитников и акробатическим ударом отправил мяч под перекладину – 1:0! Пропущенный гол серьезно повлиял на сборную Армении и и до конца тайма она не создала ни одного момента у ворот Градецки.

Старт второй половины игры не изменил ситуацию на поле. Армяне создали лишь одну возможность на 52-й минуте, но Газарян пробил крайне неудачно. Зато показал класс форвард Норвича Теему Пукки. Похьянпало разрезной передачей вывел "десятку" на свидание с вратарем, и тот элегантно подсек мяч над кипером – 2:0.

Лишь пропустив дважды, армяне немного пришли в себя и попытались хотя бы уменьшить разрыв в счете. Но ребята Маркку Канервы удачно тушили все потуги гостей еще на подступах к штрафной. А под занавес игры финны вообще оформили разгром: Шуллер бросил в прорыв Пукки, а Теему повторно переиграл Айрапетяна парашютом.

Итак, 3:0 – победа хозяев, которая всерьез приблизила их к выходу на Евро. Финны на 5 очков опережают Боснию и Герцеговину, которая позже вечером сыграет против греков на выезде. В заключительных турах Финляндия встретится с Лихтенштейном (дома) и Грецией (выезд). Зато боснийцы сыграют против Италии на своем поле и поедут в Лихтенштейн.

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