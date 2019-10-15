toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Лунин вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019

14:05 45 Читати українською
Лунин вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Украинский голкипер поборется за престижную награду в своей возрастной категории.

Вратарь сборной Украины и испанского Вальядолида Андрей Лунин вошел в число двадцати претендентов на награду Golden Boy 2019 года, сообщает Football Italia. Эту премию вручают лучшему футболисту до 21 года.

Лунин выделил приоритетные условия для смены клуба в Ла Лиге

Среди претендентов на награду – прошлогодний победитель и один из самых дорогих защитников в истории Маттейс Де Лигт, самый дорогой трансфер этого лета Жоау Фелиш, многолетний основной вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма, а также Кай Хаверц и Джейдон Санчо, которые следующим летом могут быть проданы за 100 млн евро.

Финальный список претендентов на награду Golden Boy-2019 выглядит следующим образом:

Маттейс Де Лигт (Ювентус, Нидерланды)

Альфонсо Девис (Бавария, Канада)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Италия)

Ансу Фати (Барселона, Испания)

Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия)

Маттео Гендузи (Арсенал, Франция)

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегия)

Кай Хаверц (Байер, Германия)

Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)

Деян Йовелич (Айнтрахт, Сербия)

Мойзе Кин (Эвертон, Италия)

Кангин Ли (Валенсия, Южная Корея)

Андрей Лунин (Вальядолид, Украина)

Дониэлл Мален (ПСВ, Нидерланды)

Мейсон Маунт (Челси, Англия)

Родриго (Реал, Бразилия)

Джейдон Санчо (Боруссия Д, Англия)

Ферран Торрес (Валенсия, Испания)

Жуниор Винисиус (Реал, Бразилия)

Николо Дзаньйоло (Рома, Италия)

Проголосовать за Лунина можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, что во время летнего трансферного окна Лунин перебрался из Реала в Вальядолид на правах аренды. Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах.

Лунин "заставил" Роналдо объяснить президенту Реала игнор тренера – украинец снова на первых полосах испанских СМИ

blog_ava
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
02:06
3751
Теги
Жоау Фелиш Жоау Фелиш Кангин Ли Кангин Ли Дониэлл Мален Дониэлл Мален Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Ансу Фати Ансу Фати Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Маттео Гендузи Маттео Гендузи Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис Мейсон Маунт Мейсон Маунт Мойзе Кин Мойзе Кин Андрей Лунин Андрей Лунин Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Фил Фоден Фил Фоден Джейдон Санчо Джейдон Санчо Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Деян Йовелич Деян Йовелич Ферран Торрес Ферран Торрес Испания Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Golden Boy Кай Хаверц Кай Хаверц
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
17
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук