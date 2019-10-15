Лунин вошел в топ-20 номинантов на Golden Boy-2019

Украинский голкипер поборется за престижную награду в своей возрастной категории.

Вратарь сборной Украины и испанского Вальядолида Андрей Лунин вошел в число двадцати претендентов на награду Golden Boy 2019 года, сообщает Football Italia. Эту премию вручают лучшему футболисту до 21 года.

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Среди претендентов на награду – прошлогодний победитель и один из самых дорогих защитников в истории Маттейс Де Лигт, самый дорогой трансфер этого лета Жоау Фелиш, многолетний основной вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма, а также Кай Хаверц и Джейдон Санчо, которые следующим летом могут быть проданы за 100 млн евро.

Финальный список претендентов на награду Golden Boy-2019 выглядит следующим образом:

Маттейс Де Лигт (Ювентус, Нидерланды)

Альфонсо Девис (Бавария, Канада)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан, Италия)

Ансу Фати (Барселона, Испания)

Фил Фоден (Манчестер Сити, Англия)

Маттео Гендузи (Арсенал, Франция)

Эрлинг Холанд (РБ Зальцбург, Норвегия)

Кай Хаверц (Байер, Германия)

Жоау Фелиш (Атлетико, Португалия)

Деян Йовелич (Айнтрахт, Сербия)

Мойзе Кин (Эвертон, Италия)

Кангин Ли (Валенсия, Южная Корея)

Андрей Лунин (Вальядолид, Украина)

Дониэлл Мален (ПСВ, Нидерланды)

Мейсон Маунт (Челси, Англия)

Родриго (Реал, Бразилия)

Джейдон Санчо (Боруссия Д, Англия)

Ферран Торрес (Валенсия, Испания)

Жуниор Винисиус (Реал, Бразилия)

Николо Дзаньйоло (Рома, Италия)

Проголосовать за Лунина можно, перейдя по этой ссылке.

Напомним, что во время летнего трансферного окна Лунин перебрался из Реала в Вальядолид на правах аренды. Однако голкипер до сих пор не дебютировал за свой новый клуб в официальных матчах.

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