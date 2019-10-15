Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

Сборная Украины подарила болельщикам настоящий футбольный праздник, обыграв Португалию (2:1) в рамках отбора к Евро-2020. Только ленивый не высказал свое восхищение командой Шевченко в соцсетях.

Национальная команда Украины совершила настоящий подвиг, досрочно завоевав путевку на Евро-2020. Мало того, "сине-желтая" дружина гарантировала себе первое место в группе B и оставила "глотать пыль" действующего чемпиона турнира. Матч 8-го раунда квалификации против Португалии выдался сверхэмоциональным не только благодаря событиям на поле, но и через переполненные трибуны НСК Олимпийский, где болельщики просто неистовствовали. Из-за чрезмерного выброса эмоций во время матча фанатам оставалось только обессиленно поблагодарить сборную и ее наставника после игры за весь кайф, который они подарили Украине.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Известный комментатор Дмитрий Джулай традиционно сдержанно и лаконично поделился впечатлениями от пройденного пути нашей команды в квалификации.

У цьому циклі команда поступово ставала такою, якою хотів її бачити тренерський штаб. Вітаю усіх із виходом збірної на чемпіонат Європи. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) October 14, 2019

Его коллега (пока в отпуске/отставке) Виктор Вацко взамен не жалел восклицательных знаков, разбрасываясь словами благодарности тренерскому штабу и игрокам "сине-желтых".

Ми - на Євро-2020!!! Я пишаюся нашою збірною! Я пишаюся стилем футболу, яким вона впевнено пройшла кваліфікацію! Я пишаюся нашим головним тренером Андрієм Шевченком і його штабом! Слава Україні!!! — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) October 14, 2019

Очаровательная ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода считает, украинского обладатель "Золотого мяча-2004" – лучшим за 5-разовго, португальского.

"Осінь тепла, як весна – досі виглянув із нашого вікна. Нам дає надію." – поет Святослав Вакарчук в своей одноименной песни. Вот теперь и вся Украина вместе с лидером группы Океан Ельзи надеется на успешное выступление национальной команды на Евро-2020.

Чтобы разбавить парад слов благодарности – ловите Зинченко с логическим вопросом к Бернарду Силве. Напомним, почти каждую неделю на Футбол 24 выходят топовые мемасы по самым актуальным событиям.

Легенда легкой атлетики Сергей Бубка остался поражен атмосферой на НСК Олимпийский во время триумфа наших ребят.