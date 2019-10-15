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Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

14:00 530 Читати українською
Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией
Надо "размотать" чемпионов Европы? Набирайте / Фото Футбол 24
Юрий Федына Юрий Федына

Сборная Украины подарила болельщикам настоящий футбольный праздник, обыграв Португалию (2:1) в рамках отбора к Евро-2020. Только ленивый не высказал свое восхищение командой Шевченко в соцсетях.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Национальная команда Украины совершила настоящий подвиг, досрочно завоевав путевку на Евро-2020. Мало того, "сине-желтая" дружина гарантировала себе первое место в группе B и оставила "глотать пыль" действующего чемпиона турнира. Матч 8-го раунда квалификации против Португалии выдался сверхэмоциональным не только благодаря событиям на поле, но и через переполненные трибуны НСК Олимпийский, где болельщики просто неистовствовали. Из-за чрезмерного выброса эмоций во время матча фанатам оставалось только обессиленно поблагодарить сборную и ее наставника после игры за весь кайф, который они подарили Украине.

Украина – Португалия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Известный комментатор Дмитрий Джулай традиционно сдержанно и лаконично поделился впечатлениями от пройденного пути нашей команды в квалификации.

Его коллега (пока в отпуске/отставке) Виктор Вацко взамен не жалел восклицательных знаков, разбрасываясь словами благодарности тренерскому штабу и игрокам "сине-желтых".

Очаровательная ведущая программы "Профутбол" Александра Лобода считает, украинского обладатель "Золотого мяча-2004" – лучшим за 5-разовго, португальского.

"Осінь тепла, як весна – досі виглянув із нашого вікна. Нам дає надію." – поет Святослав Вакарчук в своей одноименной песни. Вот теперь и вся Украина вместе с лидером группы Океан Ельзи надеется на успешное выступление национальной команды на Евро-2020.

Экс-президент Украины Петр Порошенко никогда не избегал возможности поздравить наших спортсменов с новыми достижениями. Победа команды Шевченко – не стала исключением.

Действующий глава государства Владимир Зеленский взял пример со своего предшественника и также присоединился к поздравлениям, приурочив победу над Португалией ко Дню защитника Украины.

Вратарь национальной команды Андрей Лунин, хоть и не сыграл ни в одном из двух последних матчей, но тепло называет коллег по сборной семьей.

Чтобы разбавить парад слов благодарности – ловите Зинченко с логическим вопросом к Бернарду Силве. Напомним, почти каждую неделю на Футбол 24 выходят топовые мемасы по самым актуальным событиям.

Поздравляем сб.Украины с заслуженной победой и выходом на Евро-2020 Сб. Украина выглядела сильнее чемпионов Европы Красавцы #футбольныйюмор #евро2020 #сбукраины #сбпортугалии #роналду #шевченко #апл #упл #рпл #новостифутбола #футбольчик #мемы #юмор #зинченко #мемыпрофутбол #футбольныемемы #матч #футбольныеновости #soccer #footballmemes #footballnews #championsleague #euro2020 #ukraine #shevchenko #cr7 #cristianoronaldo #ronaldo

Допис, поширений Футбольные мемы "ФутБоль" (@football_memes_rocknroll)

Легенда легкой атлетики Сергей Бубка остался поражен атмосферой на НСК Олимпийский во время триумфа наших ребят.

Победа Украины спровоцировала конфликт между двумя комментаторами Вадимом Скичко и Кириллом Крутороговым. Первый подметил, что в команде Шевченко и Португалии одинаковое количество этнических бразильцев. Комментатор каналов Футбол 1/2 оценил такой выпад, как злорадство над победой национальной команды.

Джамала также не могла сидеть дома, когда национальная команда защищала честь страны, как это делала певица на Евровидении в 2016-м. Стоит отметить, что тогда певица победила в конкурсе. Может это знак для сборной Украины?

2-1 #ukraine #ukraineportugal

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Украинский борец Жан Беленюк в компании легенды Шахтера Дарио Срны наблюдал за матчем с трибун НСК Олимпийский.

Журналист Евгений Зинченко отметил, что национальная команда наконец сумела продемонстрировать современный футбол на протяжении всей квалификации.

Известный ведущий и шоумен Анатолий Анатолич приписал все главные футбольные победы Украины Андрею Шевченко. Вспомнив достижения Шевы в статусе игрока.

Як не крути, а всі головні перемоги останніх 25 років пов'язані з @andriyshevchenko ️Перемога над Барселоною 1997 року ️Гол Філімонову від Шевченка зі штрафного(пам'ятаєте?) ️Перемога над Шведавми на домашньому Євро ідубль Андрія! ️І ось історична перемога над чемпіонами Європи і вихід на Євро! І знову Шевченко! Дякую за емоції останні 25 років! І найцікавіше попереду!

Допис, поширений Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Портал Брутальный футбол не оставил без внимания слова Андрея Шевченко: "Увидел на поле 11 львов, которые бились до конца".

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

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Украина – Португалия: Малиновский объяснил значительное количество ошибок нашей команды
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Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Роман Яремчук Роман Яремчук Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Статьи Андрей Лунин Андрей Лунин Юрий Федына Андрей Шевченко Андрей Шевченко Виктор Вацко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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