Головні новини футболу 15 жовтня: Іспанія вийшла на Євро-2020, Лунін потрапив у топ-20 номінантів на престижну нагороду

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 15 жовтня.

Євро-2020

Іспанія стала шостою збірною, яка вийшла на Євро-2020. Піренейці вирвали ключову нічию зі Швецією в компенсований час завдяки голу Родріго, а Давід Де Хеа отримав пошкодження. "Жовто-сині" зберігають хороші шанси пройти кваліфікацію, але Румунія та Норвегія, які вчора розписали нічию, можуть обійти шведів.

Швейцарія у надважливому матчі здолала Ірландію та покращила свою ситуацію в найскладнішій групі. Італія розгромила скромного суперника, Фінляндія зробила грандіозний крок до фінальної частини, а Греція шокувала Боснію та Герцеговину.

Україна – Португалія

Весь день футбольна Україна переварювала факт перемоги нашої збірної над чинними чемпіонами Європи. Шевченко "винен" у всіх перемогах, або Хто зловтішається тріумфом України: реакція соцмереж на матч з Португалією. "Програвати Україні – ганьба": португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти найсильнішої команди континенту.

Екс-арбітр ФІФА оцінив суперечливий епізод з пенальті та вилученням Степаненка. Яремчук викликав істерику у російських ЗМІ – Канделакі відповіла на закиди форварда збірної України. "Україна – це Європа", – найстаріше спортивне видання Росії анонсувало провокативну обкладинку свіжого номера.

Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – ми виставили оцінки за диво-вихід збірної України на ЧЄ-2020. InStat також визначив найкращих гравців серед "синьо-жовтих". Жеребкування Євро-2020: Україна має всі шанси потрапити в 1-й кошик, але ризикує і так опинитися у групі смерті.

Інші топ-новини

Андрій Лунін увійшов у топ-20 номінантів на Golden Boy-2019. Це серйозне досягнення – в списку зірки Реала, Ювентуса, Борусії, Роми, збірних Італії та Німеччини. Молодий воротар заявив, що йому слід було залишитися в Реалі.

УЄФА розгляне варіант перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбула.