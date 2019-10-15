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УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула

16:00 104 Читати українською
УЕФА рассмотрит вариант переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула
Сборная Турции демонстрирует воинское приветствие перед матчами отбора Евро-2020 / Твиттер ФК Сакарьяспор

В связи с началом военной операции Турции Союз европейских футбольных ассоциаций может изменить место проведения финала главного клубного евротурнира.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува сообщил, что организация рассмотрит призывы перенести место проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен пройти в Стамбуле (Турция). Эксперты и болельщики призывают УЕФА лишить Стамбул права проведения финального матча из-за начала военной операции Турции против курдов в Сирии. Кроме того, недовольство вызывают и празднования голов турецкой сборной – футболисты национальной команды уже дважды использовали воинское приветствие.

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"Мы будем работать в своей компетенции, уважая автономию и независимость спорта. Но, конечно, мы не можем заменить ООН, ЕС или США, дипломатов и политиков. Решение УЕФА будут приниматься после консультаций с руководством организации и президентом", – цитирует Уву Tuttomercatoweb.

Напомним, футболисты сборной Турции в отборочном матче Евро-2020 с Францией показали воинское приветствие – этим жестом игроки поддержали военную операцию армии Турции на территории Сирии, которую удерживают курды. Жест также повторили болельщики сборной Турции на фан-секторе. Этот жест уже демонстрировался в матче квалификации Евро-2020 с Албанией.

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